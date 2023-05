von Denise Snieguolė Wachter Ein bunter Gast auf unserer Sommerterrasse: Pizza, gebacken im eigenen Ofen. Hier kommen vier Rezepte für lange laue Nächte – auch nördlich der Alpen.

Wir kennen sie aus unserem Italienurlaub, wenn uns nach einem langen Tag am übervollen Strand oder in den Kopfsteingassen alter Städte der Bärenhunger packt: Pizza mit Tomaten, Mozzarella und einem bisschen Oregano, draußen verzehrt auf der Piazza. Mehr braucht es dort kaum zum Glücklichsein. In diesem Sommer wird die Pizza auch bei uns zum Outdoor-Food – als Alternative zum Gegrillten.

In diesem Extra finden Sie die Rezepte für außergewöhnlich leckere Beläge: "Oriental Green" mit Pesto und vielen frischen Kräutern. "Red Hot Pepper Salami" mit Peperoni, Salami und gegrillter Paprika. Die fruchtige "Blue Cheese Peach" mit Blauschimmelkäse und Nektarinen. Und "Spicy Potato" mit Kartoffeln, Ricotta und Chiliöl.