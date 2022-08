von Denise Snieguolė Wachter Schaschlik aus dem Baltikum beschränkt sich auf den reinen Geschmack von Schweinefleisch – dessen Qualität das A und O ist.

Wenn die Kohle nicht mehr als solche erkennbar ist und wenn die sengende Hitze der Glut rundherum strahlt, ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Auf eine ausrangierte Wäschetrommel, die zum Grill umgebaut wurde, legt mein Onkel Regimantas aus Litauen einige Metallspieße mit dicken Fleischbrocken.

Sofort zischt und dampft es, die Marinade tropft in dicken Tränen in die heiße Tiefe, und das Fett schmilzt in Sekundenschnelle. Sein Schaschlik hat nichts mit dem uns bekannten bunten Spieß aus Paprika, Zwiebeln mit vereinzelten Stückchen Fleisch zu tun.