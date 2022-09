Sehen Sie im Video: Schnelles 3-Zutaten-Rezept – leckerer gefüllter Kürbis aus dem Ofen.





















Es ist endlich wieder Kürbiszeit.

Es gibt viele Varianten, wie man das leckere Gemüse genießen kann. Wenn es mal schnell gehen muss und Sie nur wenig im Haus haben, ist dieses Kürbis-Rezept mit nur drei Zutaten genau das Richtige.

Das leckere Gemüse hat von August bis in den Winter Saison und lässt sich in vielen leckeren Varianten genießen.





Egal ob Kürbis aus dem Backofen, die klassische Kürbissuppe oder als Pfannengemüse – das Gemüse begeistert durch seinen nussigen, leicht süßen und saftigen Geschmack.





Doch was wenn es mal schnell gehen muss?





Dann ist dieses Rezept genau das Richtige: Gefüllter Kürbis aus nur drei Zutaten.





Sie benötigen:





1 mittelgroßen Muskatkürbis





200 Gramm Feta





200 Gramm Quinoa





Als erstes den Kürbis halbieren, mit einem Löffel entkernen und für 30 Minuten bei 160 Grad im Ofen garen.





Währenddessen waschen Sie den Quinoa und kochen diesen für zehn Minuten in der vorgegeben Wassermenge.





Als nächstes den Feta in kleine Stücke schneiden.





Dann das Wasser abgießen und den gekochten Quinoa mit dem Feta vermengen.





Den Kürbis nach 30 Minuten aus dem Ofen holen und zusammen mit der Quinoa-Feta-Mischung weitere zehn Minuten backen.





Fertig ist das schnelle und leckere Gericht.





Mit Curry und anderen Gewürzen wie Salz, Pfeffer, Petersilie oder Basilikum lässt sich das Gericht noch verfeinern.





Natürlich lässt sich anstatt des Muskatkürbis auch ein Hokkaido oder Butternut-Kürbis für das Rezept verwenden. Beim Hokkaido-Kürbis können Sie die Schale dann sogar mitessen.





Auch ein Joghurt-Dip macht sich wunderbar zu dem Ofen-Kürbis. Dafür einfach Joghurt mit ein paar frischen Gewürzen und etwas Zitronensaft mischen.





Aber auch ohne Extras schmeckt das Gericht mit nur drei Zutaten hervorragend – und ist dazu auch noch gesund und richtig schön sättigend.

