Rezept für Denise' Lieblingsbolo

Zutaten:

300 g grob gehacktes Rindfleisch

150 g Pancetta (italienischer Bauchspeck)

50 g Karotte

50 g Stangensellerie

50 g Zwiebel

300 g passierte Tomaten

2 EL Tomatenmark

1/2 Glas Vollmilch

1 Knoblauchzehe

Olivenöl oder Butter

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Zwiebeln, Karotte, Sellerie und Knoblauch fein in Würfel schneiden; Speck in Streifen schneiden. In einer Pfanne oder Kas­se­rolle in 3 EL Öl oder 50g Butter anschwitzen lassen. Anschließend das grobe Hackfleisch hinzugeben. Bei ständigem Umrühren wenige Minuten bei hoher Temperatur anbraten, bis es brutzelt. Salzen und pfeffern. Dann das Tomatenmark und die passierten Tomaten dazugeben. Und

Das Ragù zugedeckt mindesten 30 Minuten köcheln lassen, besser zwei Stunden. Milch entweder gleich oder ganz zum Schluss dazugeben. Gelegentlich umrühren. Salzen, pfeffern. Buon appetito!