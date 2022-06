Sehen Sie im Video: Klassiker aus DDR-Zeiten – So gelingt Ihnen ein leckerer gefüllter Streuselkuchen.

















Kalter Hund, Prasselkuchen oder Mooskuchen – das sind Kuchen-Klassiker aus der DDR.





Auch dieses Pudding-Streuselkuchen-Rezept stammt aus DDR-Zeiten.





So einfach backen Sie den Kuchen nach.





Für den Boden brauchen Sie:

250g Mehl

120g weiche Butter

1 Päckchen Vanillezucker

80g Zucker

1 Ei

Und 1 Prise Salz





Für die Füllung benötigen Sie:

2 Päckchen Vanillepuddingpulver

500ml Milch

5EL Zucker

Und 1 Ei





Das sind die Zutaten für die Streusel:

300g Mehl

200g kalte Butter

100g Zucker

Und 1 Prise Salz





Je nach Vorliebe können Sie auch Schattenmorellen oder Apfelscheiben für die Füllung bereitlegen.





Zuerst wird der Teig zubereitet. Hierfür alle Zutaten verkneten, zu einer Kugel formen und für circa 30 Minuten in den Kühlschrank legen.





Jetzt schon mal den Ofen auf 160 Grad vorheizen.





Parallel können Sie die Füllung zubereiten. Dafür zuerst den Pudding nach Packungsanweisung kochen.





Den fertigen Pudding dann auskühlen lassen und ein Ei unterschlagen.





Nun sollte auch der Mürbeteig fertig gekühlt sein.





Diesen können sie dann in eine mit Backpapier ausgelegte Form legen oder auf einem Backblech ausbreiten.





Nun werden die Streusel zubereitet. Dafür alle Zutaten in einer Schüssel mit den Händen verkneten.





Auf dem Mürbeteig dann die Puddingmasse sowie die Streusel verteilen.





Hierbei können Sie auch die Kirschen oder Apfelscheiben auf dem Pudding verteilen.





Den Kuchen im Ofen für circa 40 Minuten backen.





Diesen dann gut auskühlen lassen und mit Puderzucker servieren. Guten Appetit!

