Rezept für Kalbsbraten aus der Picardie und italienische Rosmarinkartoffeln





Zutaten Braten:

2kg Kalbsschulter

3Zweig/e Thymian

3Zweig/e Salbei

4EL Olivenöl einige Kalbsknochen

500g Zwiebel(n),kleine

1Glas Kalbsfond

1Glas Wein,weiß(ChablisCuveePrestigeausdemBurgund)

Salz und Pfeffer aus der Mühle





Arbeitszeit: ca. 40 Min.

Schwierigkeitsgrad: pfiffig

Kalorien p. P.: keine Angabe





Zubereitung:

Das Fleisch salzen, pfeffern und zu einem Braten zusammenschnüren; dabei je 1 Zweig Thymian und Salbei dazwischen packen. In einem Bratentopf im heißen Öl sanft und mit etwas Geduld auf allen Seiten anbraten. Die Knochen und die geschälten Zwiebeln darum herum streuen und zugedeckt etwa 70 - 80 Minuten auf kleinem Feuer sachte schmoren lassen. Dabei immer wieder drehen und jedesmal einen Schuss Fond und etwas Chablis zugießen, damit nichts ansetzt. Den Braten in Scheiben schneiden und auf einer großen Platte anrichten. Die Sauce durchseihen und abschmecken. Mit den Zwiebeln servieren.









Zutaten italienische Rosmarinkartoffel:

1 kg Kartoffeln

4 Rosmarinzweige

1-2 Knoblauchzehen

5-6 Esslöffel Olivenöl Salz





Arbeitszeit: ca. 15 Min. / Koch-/Backzeit: ca. 1 Stunde

Schwierigkeitsgrad: einfach

Kalorien p. P.: keine Angabe





Zubereitung:

1. Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Die Kartoffel schälen und in mundgerechte gleich grosse Stücke schneiden. Mit kaltem Wasser gut abspülen.

2. Die Kartoffeln in kochendem gesalzenen Wasser 3-4 Minuten kochen und absieben. Eine grosse Form mit 3-4 Esslöffel Olivenöl ausfetten und dann die Kartoffel reingeben. Sie sollten möglichst nicht aufeinander liegen. Man verteilt Rosmarin und Knoblauch und träufelt den restlichen Olivenöl über alles. Die Form in den Ofen geben und für 1 Stunde backen. Nach 30 Minuten die Kartoffeln gut durchmischen.

3. 10 Minuten vor dem Ende der Backzeit, die Kartoffel gut salzen und wieder in den Ofen tun, bis sie eine goldene Kruste haben. Sofort servieren.

