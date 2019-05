Rezept für 4 Portionen Zucchini mit Hackfleisch-Reis-Füllung:





Zutaten:



3 Zucchini



5 Tomaten, gehäutet und entkernt

1 Bund Frühlingszwiebeln

500 g Hackfleisch

350 g Reis

Olivenöl

Salz und Pfeffer

(viel) Knoblauch (nach Geschmack)

Crème Fraîche

Käse, zum Überbacken

Kräuter, nach Belieben





Zubereitung:



Die Zucchini halbieren und das Innere mit einem Löffel ausschaben. Anschließend das Innere klein schneiden und in eine Schüssel geben. Die halbierten Zucchini in eine Backform geben und mit Öl, Salz und etwas Knoblauch würzen. Die Tomaten in heißem, mit Brühe gewürztem Wasser zum Häuten vorbereiten. Dafür die Tomaten ganz lassen, anschließend in kaltem Wasser abkühlen und dann schälen und entkernen. Die Tomatenstücke und die Frühlingszwiebel in Stücke schneiden und mit dem restlichen Knoblauch in die Schüssel mit dem Inneren der Zucchini geben und vermengen. Den Reis in der Brühe kochen, anschließend ebenfalls unter die Gemüsemischung heben und nun alles mit Salz, Pfeffer, Muskat und nach Belieben mit weiteren Gewürzen und Kräutern würzen. Das Hackfleisch braten und zuletzt zur Reis-Gemüse-Mischung geben. Die Mischung auf die Zucchini aufteilen, mit Käse bestreuen und bei 170°C Grad Ober-Unterhitze für 20-30 Minuten backen. Wer die Zucchini nur weich mag, kann noch etwas Brühe in die Auflaufform geben. Dazu passen Salat und Brot.