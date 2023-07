Es gibt diese Phasen, da wollen die Minimes nichts außer Nudeln mit Ketchup, Brezeln und Würstchen. Alles, was grün ist, wird vom Teller und bestenfalls noch über den Tischrand geschoben. Für Eltern, die nicht nur die lieben Kinder, sondern auch sich selbst kulinarisch glücklich machen wollen, kann das zur Geduldsprobe werden. Schauspielerin und Moderatorin Nina Bott kennt das Problem. Sie ist Mutter von vier Kindern. Für das "Nina easy-peasy Familienkochbuch" hat sie Gerichte gesammelt, die nicht nur Kindergaumen entzücken, sondern auch noch schnell gemacht und gesund sind.

"Genuss steht ganz weit oben, darum ist es mir so wichtig, dass es Kindern und Erwachsenen schmeckt", so Bott, die weiß, "es allen recht zu machen, ist nicht immer einfach" im Vorwort des Buches. Ob Fisch-Nuggets, Pastinaken-Pommes oder Käse-Spinat-Waffeln – die Gerichte sind so ausgewählt, dass sie sich meist schnell zubereiten und gut aufbewahren lassen. Die Zutatenliste ist überschaubar, die Rezepte selbst variabel und können mit einfachen Tricks auf die jeweiligen Geschmäcker angepasst werden. Da es im Alltag oft schnell gehen muss, sind viele Gerichte so angelegt, dass sie innerhalb von 20 bis 30 Minuten gemacht sind.

Familienkochbuch ohne rigorose Regeln

Bott legt Wert darauf, dass die Rezepte ausgewogen und abwechslungsreich sind. Das heißt aber nicht, dass bestimmte Lebensmittel tabu sind. Dogmatisches Kochen ist ihr fremd. Es handele sich bei ihrem Kochbuch nicht um ein "überambitioniertes Gesundheitsbuch". Die Gerichte sollen Spaß machen. Viel wichtiger als jede Regel einzuhalten sei es ihr, dass Kinder und Teenies (und so manche Erwachsene) an einen positiven, genussvollen Umgang mit gutem Essen lernen. "So sinnvoll und wichtig gesunde Ernährung ist: Geht gelassen damit um!", meint Bott. Einem Gemüseverweigerer fünfmal am Tag Grünfutter andrehen zu wollen, bringe nichts. "Dann lieber eine gute Prise Lockerheit druntermischen."

Vier Rezepte aus "Ninas easy-peasy Familienkochbuch: Einfache, schnelle Rezepte, die Zeit und Nerven sparen" von Nina Bott stellen wir in der Fotostrecke oben vor.

