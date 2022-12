Vom Rückruf betroffen: "Three Sixty Vodka 100 Proof" in der silbernen Flasche

Der Hersteller Three Sixty GmbH ruft eine Charge seines Wodkas zurück. Der Flaschenhals könnte beschädigt sein. Es besteht dadurch Verletzungsgefahr. Die betroffene Ware wird aus dem Verkauf genommen.

Der Hersteller Three Sixty ruft eine Charge "Three Sixty Vodka 100 Proof" in der silbernen Flasche zurück. Grund ist ein möglicherweise beschädigter Flaschenhals unter der Verschlusskappe, wie der Hersteller in einer Mitteilung schreibt. Sämtliche Vorsichtsmaßnahmen seien eingeleitet worden. Diese beinhalten das Einbinden der zuständigen Behörden, Kunden und Partner sowie die Rücknahme der betroffenen Ware aus dem Verkauf, heißt es weiter.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, seien Supermärkte wie Rewe, Edeka und Kaufland vom Rückruf der Spirituose betroffen.

Rückruf von Wodka: Kunden kriegen Geld zurück

Bei den beschädigten Flaschen könnte aufgrund eines Glasbruchs Verletzungsgefahr bestehen. "Um jegliche Gefährdung auszuschließen, bittet das Unternehmen daher darum, die Produkte mit der Losnummer L5322182 und L5322181 nicht zu verwenden", heißt es auf der Seite produktwarnung.eu. Der EAN der Flasche sowie die Losnummer befinden sich auf dem Rückenetikett der Flasche.

Verbraucher können das Produkt tauschen oder bekommen den Kaufpreis erstattet, teilt das Unternehmen mit © Screenshot produktwarnung.eu

Die bereits belieferten Verkaufsstellen im Handel werden vom Vertrieb unverzüglich kontaktiert, schreibt Three Sixty in seiner Mitteilung. Verbraucher können das Produkt demnach tauschen oder bekommen den Kaufpreis erstattet.

Das Unternehmen betont: "Andere Produkte beziehungsweise Flaschen der Three Sixty GmbH sind ausdrücklich nicht betroffen." Für Rückfragen gibt Three Sixty folgende Servicenummer für Verbraucher an: 02522 9302-0, erreichbar von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16.30 Uhr, und am Freitag von 8 Uhr bis 14.30 Uhr. Rückfragen sind auch möglich via Mail an info@schwarze-schlichte.de.

Nicht immer laufen Rückrufe reibungslos ab. Der stern hat erst kürzlich einen Krimi aus dem Behördendschungel erzählt, den Sie hier nachlesen können.

Quellen: Produktwarnung, Three Sixty GmbH, Ruhr Nachrichten