Rum-Adventskalender sind ein ideales Geschenk für Liebhaber des Zuckerrohrbrands. Welcher Kalender das Potenzial bietet, einen neuen Lieblingstropfen zu finden, verrät der Vergleich.

Whisky, Gin und Rum sind beliebte Geschenke zu Weihnachten. Allerdings ist es gar nicht so leicht, die richtige Spirituose für echte Feinschmecker zu finden. Meist gleicht die Wahl einem Schuss ins Blaue. Nicht so bei einem Adventskalender, denn anstatt einer großen befinden sich darin 24 Mini-Fläschchen, durch die sich echte Genießer:innen durchkosten können. Wenn Sie einem Rum-Liebhaber eine kleine Freude bereiten wollen oder wenn Sie selbst einer sind, hilft der Vergleich, den passenden Adventskalender zu finden. Und wer weiß, vielleicht liegt ein paar Tage später der neue Lieblingstropfen in großer Version unter der Tanne.

Rum-Adventskalender von Vita Dulcis: Klassik-Edition 2023

Eine wahre Weltreise bietet der Rum-Adventskalender von Vita Dulcis in der Klassik-Edition. Jedes kleine Fläschchen stammt aus einem anderen Land. Mit von der Partie sind übrigens auch Rum aus eher untypischen Ländern wie Schottland, Spanien oder Vietnam. Daneben schlummern echte Schätze in dem Adventskalender: Ein Beispiel wäre der Ron Zacapa La Armonia – The Harmony Cask. Kostet in der großen Version (0,7 Liter) um die 75 Euro und besticht laut Hersteller durch eine intensive fruchtige Note. Neben den 24 kleinen 0,02-Liter-Fläschchen liegt dem Kalender natürlich auch ein Verköstigungsbooklet in deutscher und englischer Sprache bei.

24 Days of Rum der Adventskalender: Blue-Edition

Ebenfalls 480 Milliliter Rum beheimatet der Rum-Adventskalender von PiHaMi in der Blue Edition. Und wieder stammt jedes der Fläschchen aus einem anderen Land. Mit dabei sind Exoten, beispielsweise ein Rum der Marke "A Clean Spirit" aus Dänemark. Verkaufsversprechen der Dänen ist, dass die komplette Lieferkette und Produktion des Rums nachhaltig ist. Daneben beinhaltet der Kalender unter anderem Rum aus Südafrika, El Salvador, Guatemala, Mauritius oder Peru. Schön: In den ersten beiden Türchen des Kalenders verbergen sich Tasting-Gläser. Ein Booklet liegt dem Kalender leider nicht bei, dafür ein kleines Notizbuch, in dem Sie Ihre Gedanken zu den Spirituosen festhalten können.

Rum-Adventskalender 2023 von A.H.Riise

Albert Heinrich Riise reiste 1838 nach Westindien, um dort Arzneimittel herzustellen. Riise war Apotheker und vor 185 Jahren galten Spirituosen durchaus als Medizin. Seine Indien-Reise markierte den Startpunkt für die heutigen Rum-Kreationen des gleichnamigen Unternehmens. 24 der Köstlichkeiten befinden sich in 0,02 Liter großen Fläschchen im Rum-Adventskalender von A.H. Riise, dessen Design einem alten Buch ähnelt. Wobei ähnelt das falsche Wort ist, denn in den "Seiten" des Kalenders befinden sich kleine Geschichten zur Tradition des Unternehmens und seinem Rum. Ein Booklet oder Degustationsgläser sind nicht enthalten.

Rum-Adventskalender von Vita Dulcis: Premium Edition 2023

24 Kurze befinden sich natürlich auch in der Premium Edition des Rum-Advendskalenders von Vita Dulcis. Allerdings sind nur 23 der 0,02 Liter Fläschchen Rum und einer Cachaca. Wobei das ja auch Zuckerrohrbrand ist – nur eben aus Brasilien. Wieder verköstigen Sie Rum aus allen Teilen der Welt: Mit von der Partie sind unter anderem Abfüllungen aus Nicaragua, Kolumbien, Panama, La Reunion, Spanien oder Barbados. In dem dazugehörigen Booklet lesen Sie, was den jeweiligen Rum besonders macht. Verköstigungsgläser sind leider nicht im Kalender enthalten.

Rum-Adventskalender 2023 von PiHaMi

Immerhin ein Tasting-Glas befindet sich im Rum-Adventskalender von PiHaMi in der normalen Version. Daneben befindet sich im Kalender ein Rum-Kompendium, das Sie mit allerhand kuriosen Informationen aus der Welt des Rums versorgt. Was natürlich nicht fehlen darf, sind die 24 0,02 Liter Fläschchen, die auf ihre Verköstigung warten.

Rum-Adventskalender von Vita Dulcis: Edition 2023

Den Abschluss macht der Rum-Adventskalender von Vita Dulcis in der normalen Edition. Er besticht durch ein besonders weihnachtliches Design und enthält natürlich wieder 24 0,02 Liter Fläschchen. Ein Verköstigungsglas suchen Sie leider vergebens. Dafür liegt dem Kalender ein kleines Buch bei, das Sie über die verschiedenen Rumsorten informiert. Frohe Weihnachten.

