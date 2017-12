Rezept zum Nachkochen:

Zutaten:

4 mittelgroße Kartoffel, 2 mittelgroße Möhren, 1 mittelgroße Zwiebeln, 5Eier (hart gekocht), 250 g Fisch (Hering, in Öleingelegt), Miracel Whip, Rote Bete (gekocht)

Zubereitung:

Die Kartoffeln und Möhren waschen und mit der Schale garkochen (am Besten am Vortag kochen - dann lassen sich dieGemüse am nächsten Tag besser schälen!)Für diesen Salat nehme ich immer einen flachen ovalen Teller.Als 1. Schicht die Kartoffeln, auf einer groben Reibe geraspelt.Viele Russen nehmen zuerst Fisch, dann die Kartoffeln. Ichmache es umgekehrt, so wird der Saft vom Hering von denKartoffeln aufgefangen und schwimmt dann auch nachlängerer Stehzeit nicht in der Schüssel.Als 2. Schicht die Heringe, in feine kleine Würfelchengeschnitten. Als 3. Schicht die Zwiebel, ebenfalls kleingeschnitten. Die 4. Schicht bilden 4 - 5 EL Mayonnaise. Dannals 5. Schicht gekochte Möhren, grob geraspelt.Als 6. Schicht kommen nun grob geraspelte oder feingewürfelte Eier (ein Eigelb für die Deko aufbewahren). Als 7.Schicht Mayonnaise, dann als 8. Schicht grob geraspelte RoteBete. Den Abschluss bildet als 9. Schicht noch einmalMayonnaise.Alles schön in Form bringen, mit Frischhaltefolie abdeckenund für paar Stunden oder am besten über Nacht imKühlschrank ziehen lassen. Dann nur noch fertig dekorierenund genießen!