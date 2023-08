von Laura Stunz Ein herzhafter Bauerntopf ist schnell gemacht, variabel in den Zutaten und kocht sich wie von selbst. Das Rezept.

Ein deftiger Bauerntopf erinnert an traute Kindheitstage bei Oma. Und auch Oma wusste schon, wie praktisch es ist, alle Zutaten in einen Topf zu werfen, um ein schmackhaftes Gericht möglichst schnell auf den Tisch zu bekommen. So ist ein herzhafter Bauerntopf mit allerlei saisonalem Gemüse, Hackfleisch und Kartoffeln gewissermaßen ein "One Pot"-Rezept mit Vintage-Charakter, das die sozialen Medien ein gutes Jahrhundert später mit dem Namen "One Pot" betiteln – und somit wieder en vogue machen.

Frisch, einfach, lecker Blitzrezepte für die Mittagspause: Schnelle und gesunde Gerichte fürs Homeoffice 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Simpel aber lecker: Schnelles Gemüseomelette Zutaten

1 Paprika

1/2 mittelgroße Zucchini

1/2 weiße Zwiebel

Tomate

Eier

Salz und Pfeffer

Schnittlauch, getrocknet

2 Esslöffel Öl zum Anbraten Zubereitung Die Zwiebel schälen und klein hacken. Paprika, Zucchini und Tomate waschen, putzen und ebenfalls klein schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Das Gemüse hinzugeben und gut anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Schnittlauch würzen. Die Eier verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen und über das Gemüse geben. Die Hitze herunterstellen und bei kleiner Flamme mit Deckel stocken lassen. Nach etwa zehn Minuten wenden und nochmals einige Minuten braten lassen. Das Omelette zusammenklappen und sofort servieren. Dazu passt: Vollkornbrot. Mehr

Ob nun en vogue oder nicht – ein Bauerntopf schmeckt, macht satt, ist schnell zubereitet und kocht sich wie von selbst. Ein weiterer Bonus: Er ist bestens zur Resteverwertung geeignet. Es wandert alles in den Kochtopf, was nicht schnell genug davon läuft – oder sich eben noch im Kühlschrank findet.

Die Basis bilden Kartoffeln, dazu kommt Hack und reichlich Gemüse. Besonders schmackhaft sind Karotten, Paprika, Zucchini oder Tomaten, auch diverse Kohlsorten, Knollensellerie oder Kürbis eignen sich ideal, um im Bauerntopf weiterverarbeitet zu werden. Wenn Sie auf Fleisch verzichten wollen, eignet sich eine Hackalternative, braune Linsen oder auch Räuchertofu, bestens als nahrhafte Einlage. Mehr braucht es an Zutaten nicht. Guten Appetit.

Rezept für einen deftigen One-Pot-Bauerntopf

Zutaten für vier Portionen

800 g Kartoffeln

3 Paprikaschoten, bunt

3 große Möhren

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Rapsöl

500 g Rinderhackfleisch

3 EL Tomatenmark

300 ml Rinderbrühe, kräftig

1 Schuss Rotwein

1 Dose gehackte Tomaten (400g)

1 TL getrockneter Rosmarin

1 TL getrockneter Thymian

1 EL Paprika edelsüß

Salz, Pfeffer

1 Prise Zucker

Zum Servieren: Schmand, gehackte Petersilie

Zubereitung

Die Kartoffeln schälen und würfeln. Paprika waschen, entkernen und klein schneiden. Möhren waschen und in Scheiben schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Etwas Rapsöl in einem großen Topf heiß werden lassen. Hackfleisch im Öl krümelig braten. Knoblauch, Zwiebeln und Tomatenmark dazugeben und circa 5 Minuten mit anschwitzen. Die Kartoffeln hinzugeben, kurz mitbraten. Dann das restliche Gemüse hinzugeben und ebenfalls mitbraten. Mit Rotwein ablöschen. Rinderbrühe, gehackte Tomaten und Gewürze hinzugeben. Gut umrühren und alles für circa 25 Minuten abgedeckt köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. Mit der gehackten Petersilie und etwas Schmand servieren.

+++ Lesen Sie auch +++