Cremig, wärmend und aromatisch: In diesem leckeren Rezept zeigt sich der Lauch von seiner besten Seite.

von Laura Stunz Lauch macht nicht nur als Teil des Suppengrüns eine gute Figur. In diesem cremigen Auflauf mit Kartoffeln und Käse wird er zum Hauptakteur – und das mit knapp 15 Minuten Vorbereitungszeit. Das Rezept.

In der kalten Jahreszeit zeigt er sich von seiner besten Seite: Lauch – oder auch Porree, wie das Gemüse ebenfalls gerne genannt wird. In cremigen Eintöpfen, Suppen oder als leckere Zutat in Pfannengerichten sorgt das grüne Zwiebelgewächs mit seiner intensiv-kräftigen Note für jede Menge Pepp.

Feierabendküche Schnell, einfach, lecker: Diese zehn Blitzrezepte stehen in unter 30 Minuten auf dem Tisch 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Shakshuka Das levantische Gericht benötigt in der Originalvariante normalerweise einiges an Zeit im Backofen. Doch hat man es eilig, lässt sich die Zubereitungszeit auch mehr als halbieren. Besonders lecker schmeckt Shakshuka übrigens serviert mit frischer Petersilie und Fladenbrot.

Zutaten für vier Portionen

3 rote Paprika

1 große, weiße Zwiebel

4 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

3 EL Tomatenmark

800 ml geschälte Tomaten

1 Schuss Weißweinessig

1 Prise Zucker

1 TL Paprikapulver, edelsüß

1/2 TL Cayennepfeffer

Salz, Pfeffer

4 bis 6 Eier

frische, glatte Petersilie

Zubereitung

1. Die Paprika putzen, waschen, würfeln. Zwiebel und Knoblauch schälen, fein würfeln. Petersilie waschen, trocken schütteln. Die Blätter abzupfen.

2. Das Öl in einer großen, ofenfesten Pfanne erhitzen. Knoblauch, Zwiebel und Tomatenmark kurz anschwitzen. Paprika hinzugeben und nochmals mitbraten. Mit den Tomaten ablöschen und kurz aufkochen lassen.

3. Mit Essig, Paprikapulver, Cayennepfeffer sowie Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt etwa 5 Minuten köcheln lassen.

4. Den Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Eier in die Pfanne schlagen. Im heißen Ofen circa 5 bis 10 Minuten backen, bis die Eier gar sind.

5. Mit Fladenbrot und frischer Petersilie servieren.



Dabei ist Lauch nicht nur schmackhaft, sondern auch wahnsinnig gesund und kann mit den enthaltenen Nährstoffen in der Erkältungssaison definitiv als Immunbooster durchgehen: Vitamin B und C sowie reichlich Kalzium, Eisen, Magnesium, Mangan, Phosphat, Kalium und Silizium machen Porree zur Nährstoffbombe, die Viren und Keimen gekonnt den Kampf ansagt.

Genug Gründe, um den alt eingesessenen Gemüse eine Chance zu geben. In einem cremigen Auflauf mit Kartoffeln und Käse hat der Lauch seinen großen Auftritt. Dabei braucht es nur wenige Zutaten und kaum Aufwand, um dieses schmackhafte Rezept zuzubereiten. Perfekt für den Feierabend.

Rezept für einen schnellen Auflauf mit Lauch, Kartoffeln und Käse

Zutaten für vier Portionen

2 Knoblauchzehen

1 kg Kartoffeln, vorwiegend festkochend

3 Stangen Lauch

3 Eier

150 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

1 Messerspitze Muskatnuss

1 TL Thymian

Salz, Pfeffer

80 g geriebenen Käse z.B. Emmentaler, Bergkäse

Zubereitung

Den Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Kartoffeln schälen und in feine Scheiben schneiden/mit einer Gemüsehobel hobeln. Lauch putzen und in circa 0,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Lauch und Kartoffeln abwechselnd in eine Auflaufform schichten. Knoblauchzehen mit Eiern, Gemüsebrühe, Sahne, Muskatnuss, Thymian und Salz und Pfeffer vermengen. Über das geschichtete Gemüse gießen. Im vorgeheizten Backofen circa 20 Minuten backen. Mit dem geriebenen Käse großzügig bestreuen und weitere 20 Minuten backen, bis der Käse goldbraun ist.

Dazu passt: Ein grüner Salat.

