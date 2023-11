Ein vergessener Klassiker: Schnelles Rezept für würzige Krautnudeln in 30 Minuten

Wie bei Oma Ein vergessener Klassiker: Schnelles Rezept für würzige Krautnudeln in 30 Minuten

von Laura Stunz Schon Oma wusste eine schmackhafte Krautnudelpfanne zu schätzen. Unkompliziert, lecker und in nur 30 Minuten zubereitet, überzeugt das Gericht auch heutzutage. Das Rezept.

Hausmannskost muss nicht langweilig sein. Getreu dem Motto "Früher war mehr Lametta" überzeugen alte Küchenklassiker mit schnöden Namen wie "Krautpfanne" auch heutzutage noch in jeder Hinsicht: Unkompliziert, kostengünstig und einfach zuzubereiten sind sie perfekt für jeden Tag.

Frisch, einfach, lecker Blitzrezepte für die Mittagspause: Schnelle und gesunde Gerichte fürs Homeoffice 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Simpel aber lecker: Schnelles Gemüseomelette Zutaten

1 Paprika

1/2 mittelgroße Zucchini

1/2 weiße Zwiebel

Tomate

Eier

Salz und Pfeffer

Schnittlauch, getrocknet

2 Esslöffel Öl zum Anbraten Zubereitung Die Zwiebel schälen und klein hacken. Paprika, Zucchini und Tomate waschen, putzen und ebenfalls klein schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Das Gemüse hinzugeben und gut anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Schnittlauch würzen. Die Eier verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen und über das Gemüse geben. Die Hitze herunterstellen und bei kleiner Flamme mit Deckel stocken lassen. Nach etwa zehn Minuten wenden und nochmals einige Minuten braten lassen. Das Omelette zusammenklappen und sofort servieren. Dazu passt: Vollkornbrot. Mehr

Die benannte Krautpfanne war früher vor allem im Winter ein Dauerbrenner – kann Weißkohl überdurchschnittlich lange gelagert und damit unabhängig von äußeren Umständen wie Krieg oder Wetterbedingungen verwendet werden. Zudem liefert das Kohlgemüse reichlich Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die das Immunsystem in der kalten Jahreszeit nachhaltig stärken können. Ein Gesamtpaket, das zudem noch schmeckt und satt macht.

Übrigens: Nicht nur in Deutschland ist die gute, alte Krautpfanne ein bewährter Klassiker. In Polen kennt man die aus Sachsen stammenden Krautnudeln unter dem Namen "Lazanki", in Österreich sagt man "Krautfleckerl" dazu. Je nach Region wird die Speise ein wenig abgewandelt – und mit Speckwürfeln, Wienern oder Jagdwurst verfeinert.

Rezept für würzige Krautnudeln wie bei Oma

Zutaten für vier Portionen

1 kg Weißkohl

1 weiße Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Bratöl

1 Schuss Sojasauce

250 g Speckwürfel, Alternativ: Räuchertofu

300 g Pasta nach Wahl z.B. Bandnudeln, Penne

Salz, Pfeffer

Kreuzkümmel

Paprikapulver

Zum Servieren: Frische Petersilie

Frisch geriebener Käse z.B. Bergkäse, Parmesan

Zubereitung

Kohl putzen, waschen und in feine Streifen schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Petersilie waschen, trocken schütteln und Blätter vom Stil zupfen. Öl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebel und Knoblauch kurz anschwitzen. Den Speck/Räuchertofu hinzugeben und kurz mitbraten. Den Weißkohl hinzufügen und circa 20 Minuten schmoren. In der Zwischenzeit die Pasta in reichlich Salzwasser al dente garen. Weißkohl mit Sojasauce ablöschen und mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel sowie Paprikapulver würzen. Die Pasta unter den Weißkohl heben. Erneut abschmecken. Mit frischer Petersilie und reichlich geriebenem Käse servieren.

+++ Lesen Sie auch +++