Leckere Schokolade gibt es das ganze Jahr zu kaufen. Zu festlichen Anlässen bekommt die süße Versuchung passende Formen und Designs verpasst. Klassiker zu Ostern: Schokoladen-Eier. Man kann sie kaufen oder selbst machen. Wie das geht?

Manchmal schmeckt Süßes noch besser, einfach nur, weil es in eine bestimmte Form gepresst wird. Schoko-Ostereier sind solch ein Phänomen. Gibt es die abwechslungsreichen Kugeln zum Osterfest zu kaufen, ist es schwer zu widerstehen. Die kompakte Größe und Form der leckeren Schoko-Eier macht sie zum perfekten Snack. In Sachen Geschmack, Farbe oder Füllung kann den Eiern kaum ein anderer Feiertagssnack das Wasser reichen. Es gibt so viele Variationen, dass sich für jeden Schokoladen-Fan etwas findet. Sie wollen Ihre liebsten Schoko-Ostereier selbst kreieren? Das brauchen Sie dafür.

Das brauchen Sie zum Schokoladen-Ostereier selber machen

Welche Schokolade Sie für Ihre selbst gemachten Ostereier verwenden möchten, können Sie frei wählen. Es gibt zum Beispiel: Zartbitter, Vollmilch, rosa Ruby Schokolade oder eine weiße Kreation. Wer Zeit und Lust hat, kann sogar eigene Schokolade machen und diese für die Ostereier verwenden. Einzigartig ist die runde Form der Oster-Leckerei, dafür benötigen Sie ein praktisches Küchen-Gadget.

So bringen Sie die Schoko-Ostereier in Form

Am einfachsten gelingt die Eiform mit einer passenden Silikonform. Dort hinein gießen Sie die heiße Schokolade und lassen sie auskühlen. Praktisch ist, dass es die Formen in verschiedenen Größen gibt sowie mit und ohne Verzierungen. Wer möchte, kann den Ostereiern ein Muster verpassen, dass dank der Form in die Schokolade gezaubert wird. Glatte Schoko-Eier gibt es natürlich auch, diese lassen sich anschließend besonders gut verzieren.

Für Geduldige bietet sich auch eine leckere Füllung der Eier an, zum Beispiel Nugat oder eine Vanille-Creme. Dazu brauchen Sie Zeit und ein wenig Fingerspitzengefühl. Zuerst werden die Mulden der Form mit einer Schicht Schokolade bestrichen. Anschließend muss diese auskühlen. Es folgt die Füllung (am besten gelingt sie mit einer Spritztülle) und eine erneute Kühlung. Danach haben Sie die Wahl, sie können die Ostereier-Hälften mit Schokolade zu einem runden Ei zusammenkleben oder die Hälften mit Füllung so verzieren.

Verzierung: Mehr ist mehr

Geschmacklich überzeugen die selbst gemachten Schokolade-Ostereier so oder so. Aber mit bunter Verzierung passen Sie perfekt zum frühlingshaften Osterfest. Ob farbenfrohe Streusel, Haselnüsse, Krokant oder Kokos, Sie können die Deko Ihrer Ostereier nach Lust und Laune gestalten.

