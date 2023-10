Sogar vegan oder zuckerfrei: So können Sie Schokolade selber machen

Schokolade gehört zweifellos zu den beliebtesten Naschereien. Dabei muss sie nicht unbedingt ungesund sein: So können Sie vegane, zuckerfreie oder ausgefallene Schokolade selber machen.

Selbstgemacht schmeckt meist am besten: Diese Aussage kennen viele. Aber nicht alles kann man problemlos daheim alleine zubereiten, wie etwa Schokolade – oder doch? Wie Sie Schokolade selber machen können und sie damit nicht nur nach Ihrem individuellen Geschmack gestalten, sondern auch gesünder machen können, verraten wir Ihnen.

Schokolade selber machen: Die Vorteile

Oftmals kaufen wir Schokolade, die nur Spuren von Kakao enthält, dafür aber viel Zucker. Vor allem Milchschokolade ist nicht die beste Wahl für einen Snack: Sie besteht in der Regel zu 35 bis 50 Prozent aus Kakao, der Rest sind vor allem Zucker und Milch – und bringen Kalorien mit sich. Dunkle Schokolade, also Zartbitter und Bitterschokolade, besteht dagegen zu etwa 70 bis 99 Prozent aus Kakao und ist damit gesünder: Sie enthält weniger Zucker, wenn auch mehr Kakaofett. Doch durch den hohen Kakaoanteil enthält sie aber reichlich gesunde sekundäre Pflanzenstoffe, die sogenannten Flavonoide. Damit wirkt sich dunkle Schokolade günstig auf die Blutgefäße aus und kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfälle senken. Belegt wirkt dies durch eine Studie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE).

Wer eine gesündere, aber leckere Alternative zur herkömmlichen Schokolade aus den Regalen herstellen möchte, sollte also bestenfalls viel Kakao verwenden und diese dunkle Schokolade dann mit Zutaten wie Nüssen, getrockneten Beeren oder Gewürzen verfeinern und bestenfalls auf Industriezucker verzichten.

Schokolade selber machen: Das benötigen Sie

Um daheim Schokolade selbst zu machen, benötigen Sie für das Grundrezept drei Zutaten: Kakaopulver und Kakaobutter sowie Süßungsmittel. Für letzteres eignen sich etwa (Vollrohr- oder Kokosblüten-)Zucker, Agavensirup oder etwas anderes. Kakao (mit einem hohen Kakao-Anteil) und Kakaobutter sollten in gleichen Teilen gemischt werden. Nimmt man etwa 100 Gramm Kakaopulver, sollte man es mit 100 Gramm Kakaobutter und je nach Geschmack mit Süße mischen. In der Regel sind zwei Esslöffel Zucker oder Sirup gut geeignet, bei geringerem Bedarf auch weniger. Das Grundrezept können Sie nach Geschmack verändern und mit weiteren Zutaten verfeinern. Ideen gibt es etwa in verschiedenen Rezeptbüchern.

Mit den Grund- und individuellen Extra-Zutaten geht es dann daran, die Schokolade selber zu machen:

Zuerst schmelzen Sie die Kakaobutter im Wasserbad.

Danach geben Sie das feste Süßungsmittel dazu. Vor allem bei Zuckerarten ist dies hilfreich, damit sich später kein störendes Gefühl im Mund ergibt, wenn es nicht richtig aufgelöst ist. Flüssiges Süßungsmittel können Sie auch im nächsten Schritt dazu mischen.

Danach folgt das Kakaopulver, das Sie in eine Schüssel sieben. Haben Sie weitere feste und gut lösliche Zutaten, etwa gemahlene Gewürze, geben Sie diese nun hinein und mischen dann langsam die flüssigen Zutaten dazu. Gut umrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind.

Die flüssige Schokoladenmasse können Sie nun entweder auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben oder in eine geeignete Pralinen-, Schokoladen- oder sonstige Silikonform

Nun geht es ans Verfeinern/Dekorieren: Wer noch Zutaten wie Cornflakes, Nüsse, getrocknete Früchte, Kokosflocken, grobes Meersalz, Chiliflocken oder anderes zur Schokolade hinzufügen möchte, kann das am besten jetzt tun und sie in/auf die flüssige Masse geben.

Das Ganze nun etwa 20 bis 30 Minuten im Kühlschrank aushärten lassen. Fertig ist die Schokolade, die Sie entweder frei mit der Hand brechen oder aus der Form lösen können.

Fertige Schokoladen-Sets

Wer es sich noch etwas leichter machen möchte, kann auch zu fertigen Sets greifen, die alles enthalten, was Sie zum Selbermachen von Schokolade benötigen. Meist können Sie damit verschiedene Sorten von Schokolade selber machen (weiße, Vollmilch- oder dunkle Schokolade) und es gibt bereits Zutaten, um sie zu verfeinern und zu dekorieren sowie eine Anleitung.

In anderen Sets sind beispielsweise auch noch Pralinenschachteln dabei, die Sie beschriften können, um die selbstgemachte Schokolade dann zu verschenken. Denn wer Schokolade selber machen möchte, kann sie doch auch prima auch mit anderen teilen. Eine tolle, individuelle Geschenk-Idee.

Tipp: Um möglichst lange etwas von der Schokolade zu haben, sollte sie bei Raumtemperatur zwischen 16 und 18 Grad aufbewahrt werden. In einer Blechdose hält sie mehrere Wochen, ohne weiß oder matt zu werden.

