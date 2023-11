Ein Whisky-Adventskalender ist die perfekte Weihnachtsüberraschung für echte Genießer. Aber welche Kalender erfreuen Whisky-Liebhaber besonders?

Das wärmste Jäckchen ist bekanntlich das "Cognjäckchen". Logisch also, dass wir während der dunklen und kalten Jahreszeit mit einem Schüsschen Alkohol all zu gern unser Herz erwärmen. Das geht am besten mit Menschen, die wir lieben und mit denen ein passendes Getränk zu teilen, immer ein Versprechen auf ein erhellendes Erlebnis ist. Ist einer dieser Lieblingsmenschen ein Whisky-Connaisseur, dem Sie eine Freude bereiten wollen, eignen sich dazu Whisky-Adventskalender hervorragend. Hinter 24 Türchen verbirgt sich das flüssige Glück im Miniaturformat, das zum gemeinsamen Verköstigen einlädt. Und Prost.

Für Abenteurer: Der BEEF! Whisky-Adventskalender 2023

Los geht es mit einem Adventskalender, der Fleischliebhabern ein Begriff sein könnte, denn das BEEF!-Magazin hat einen Whisky-Adventskalender im Angebot. Der Kalender eignet sich vor allem für neugierige Abenteurer, die Whisky abseits der bekannten Pfade kennenlernen wollen. Der Adventskalender enthält 24, 50 Milliliter (ml) Fläschchen mit Whiskys aus Schottland, Irland, den USA sowie Schleswig Holstein und Bayern. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein Verköstigungsheft.

Perfektes Pairing: Whisky & Schokolade von Liquid Director

Mit einer verführerischen Idee schickt Liquid Director 2023 erstmals auch einen Whisky-Adventskalender ins Rennen. Denn statt die Türchen mit 24 Probierschlückchen zu füllen, kommt jeder Whisky mit einem ausgewählten und passenden Stück Schokolade. Die Täfelchen aus kleinen Manufakturen warten jeweils am Tag nach dem Whisky hinter den Türchen. Macht zusammen zwölf köstliche Kombinationen aus 3 cl Whisky (darunter auch ein 15 Jahre gelagerter Premium-Tropfen) nebst einem Stück Schokolade. In einem 60-seitigen Booklet erfahren Kenner und Neulinge allerlei Wissenswertes zu den ausgewählten Spirituosen und Schokoladen. Extra: Das Design des Liquid Director Genuss Adventskalenders Whisky & Schokolade 2023 hat ein italienischer Künstler entworfen.

Whisky-Adventskalender mit Destillaten aus 8 Ländern

Noch etwas exzentrischer ist der Whisky-Adventskalender von Jwhisky. In ihm sind natürlich auch 24 Fläschchen enthalten, leider aber nur mit 20 ml Inhalt. Dafür ist der Adventskalender deutlich günstiger als der von BEEF!. Und Sie bekommen wirklich was geboten: Der Whisky im Kalender stammt aus Schottland, den USA, Irland, Japan, Kanada sowie Taiwan und Indien. Das ist wirklich mal besonders und dem Kalender liegt natürlich auch ein Booklet bei.

Der World of Whisky Adventskalender

Besonders macht den Whisky-Adventskalender von World of Whisky eine Beilage: Als einziger Kalender im Vergleich legt der Hersteller ihm ein Nosing-Glas bei. Kenner wissen, dass Whisky nicht nur den Gaumen erfreut, auch sein Geruch vermag die Sinne zu verwöhnen. Insgesamt befinden sich 720 ml Whisky im Kalender, was eine Flaschengröße von 30 ml ergibt. Sie stammen unter anderem aus Schottland, Australien oder Japan. Der Hersteller will Whisky-Liebhaber mit seinem Kalender einmal um die Welt schicken. Ohne Reiselektüre geht das natürlich nicht: Auch diesem Kalender liegt ein Booklet bei.

Der erste Schotte: Adventskalender von Vita Dulcis

Whisky-Trinker sind so eigen und vielfältig wie ihr Lieblingsdestillat. Wer keine Lust auf eine Weltreise hat und lieber im Mutterland des Whiskys verbleiben möchte, sollte sich den Scotch-Adventskalender von Vita Dulcis anschauen. In ihm befinden sich 24 kleine 20 ml Fläschchen aus Schottland, womit sich insgesamt 480 ml Whisky im Kalender befinden. Ein Verköstigungsbuch liegt auch diesem Kalender bei. Und nicht nur das: Auch eine Karte Schottlands ist enthalten. Darauf eingezeichnet sind die Destillerien, aus denen der Whisky im Kalender stammt.

Der zweite Schotte: Scotch-Whisky-Adventskalender

Und der letzte Kalender im Vergleich beschränkt sich ebenfalls auf 24 schottische Whiskys, die sich in Fläschchen mit 20 ml Inhalt hüllen. Der Kalender beschränkt sich auf das Wesentliche und zwar den Whisky. Booklet oder Verköstigungsglas suchen Sie vergebens. Dafür huldigt das Design des Kalenders Schottland. Wer braucht da noch ein Booklet.

