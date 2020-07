Die Gastro-Szene ist im ständigen Wandel. Gerade waren es noch die Burger-Läden, die an jeder Ecke eröffnen, im nächsten Moment werden sie von den Ramen-Restaurants abgelöst. Die einen probieren es mit Systemgastronomie, die nächsten besinnen sich auf eine kleine Karte mit regionaler, saisonaler Kost.

Einige Restaurants aber haben sich von der permanenten Neuerfindung der Branche nicht den Schneid abkaufen lassen. Sie haben die Jahrhunderte überdauert, Kriegen und Wirtschaftskrisen standgehalten. "NetCredit" hat die ältesten Restaurants der Welt zusammengetragen, zwölf stellen wir Ihnen vor.

Das älteste Restaurant besteht seit 1200 Jahren

Das St. Peter Stiftskulinarium in Salzburg bewirtet seit mehr als 1200 Jahren seine Gäste. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde das Restaurant 803 nach Christus. Damit ist das Restaurant mindestens das älteste in Europa. Kein Wunder, ranken sich um die historische Stätte allerlei Legenden. Selbst Faust, über den Goethe später seine weltberühmte Tragödie schrieb, soll dort eingekehrt sein.

Nicht ganz so architektonisch imposant, aber in nicht weniger historisch wertvollem Gewand zeigt sich die Regensburger Wurstkuchl, wo seit 1146 die Würste auf den Grill gelegt werden. Früher kehrten vor allem Steinmetze und Hafenarbeiter ein, heute ist die älteste Bratwurstbude der Welt ein Kulturgut. Sein Pendant findet sich auf der anderen Seite der Erdkugel in China. Dort entstand etwa zur gleichen Zeit Ma Yu Ching's Bucket Chicken House. Noch heute gibt es die weltberühmten Hähnchenflügel in Kaifeng zu kaufen - wie eh und je ausschließlich als Take Away.

Ob auf irischem oder japanischem Boden, jedes einzelne der uralten Restaurants blickt auf eine lange Vergangenheit zurück. Wer heute im Schweidnitzer Keller in Breslau dinniert, speist an dem Ort, zu dem einst auch Chopin und Lessing kamen, um sich zu laben.

Und wer das La Couronne in Rouen besucht, wird unweigerlich auf Jeanne d'Arc stoßen, deren Hinrichtung der einstige Besitzer aus seinem Restaurantfenster mitverfolgte.

Quelle: NetCredit