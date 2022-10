Spaghetti alla Puttanesca: Pasta mit scharfer Soße

Man sagt, dass einst die "Damen der Nacht" diese feurige Köstlichkeit erfanden, um mit einem schnellen Pastagericht für zusätzliche amouröse Energie zu sorgen. Unsere Freundin Michelina hat uns diese Version gezeigt, die mit frischen Kirschtomaten anstelle von konservierten hergestellt wird. Ich liebe die kräftigen, würzigen Aromen dieser Sauce und koche sie regelmäßig für schnelle Mittagessen.

Für 4 Personen

350 g Spaghetti



Für die Sauce

3 EL filtriertes Olivenöl

1 große Zehe Knoblauch, abgezogen und grob zerstoßen

1⁄2–1 kleiner roter Peperoncino (je nach Schärfe bemessen und optional entkernt), fein gehackt

2 gehäufte EL schwarze Oliven, entsteint und halbiert

1 gehäufter EL eingelegte Kapern, abgegossen (falls gesalzene Kapern verwendet werden, diese gut abspülen)

6 gesalzene (oder in Öl eingelegte) Sardellen

1 große Handvoll frische glatte Petersilie, fein gehackt

350 g frische Kirschtomaten, geviertelt (alternativ Kirsch- oder Datteltomaten aus der Dose)

Salz (optional, zum Abschmecken)

Die Spaghetti in einem großen Topf mit gut gesalzenem, kochendem Wasser aufsetzen.

Für die Sauce das Öl in einer großen Pfanne erhitzen und den Knoblauch sowie den Peperoncino darin anschwitzen, gefolgt von den Oliven, den Kapern und den Sardellen. Häu- fig umrühren, dabei die Sardellen zerkleinern. Die Petersilie unterrühren und dann nach 2 Minuten die Tomaten. Die Sauce erneut abschmecken und noch ein paar Minuten köcheln lassen.

Sobald die Spaghetti fertig sind, sie mit einer Pastazange aus dem Topf heben und direkt in die Pfanne mit der Sauce geben, zusammen mit etwas Kochwasser, um die Sauce zu strecken. Durchschwenken und sofort servieren.

Variation:

Anstelle von frischen Tomaten kann man auch geschälte Tomaten aus der Dose oder Passata verwenden und statt der Sardellen zuletzt eingelegten Thunfisch unterheben.

