Das neueste Werk von Bestsellerautor Stevan Paul ist eine Anstiftung zum Kochen. Sein Lockmittel: "Arschbombenrezepte" und eine Küchen-Glücksformel, die jeden, wirklich jeden zum Koch machen soll – und zwar mit rudimentärsten Mitteln.

Er dachte, er hätte den Jackpot geknackt. Besser kann man einen veganen Burger nicht machen, davon war er überzeugt. Er schrieb die größte Burgerkette der Welt an, war sicher, über Nacht reich und berühmt zu werden. Doch das Millionenglück blieb aus. Er bekam nie eine Antwort. Inzwischen kann Stevan Paul über diese Story lachen. Anfang des Sommers steht er im Hamburger foodlab vor einem Bild seines sagenumwobenen Mega-Veggie-Burgers, den vor vielen Jahren niemand wollte, winkt ab. Er hat lange genug gewartet, das Rezept unter Verschluss gehalten – jetzt soll’s in die Welt, rein in sein neues Kochbuch "Simple & Clever Cooking. Weniger ist mehr".

Stevan Paul lernte das Kochen bei Sternekoch Albert Bouley, werkelte in diversen Hauben- und Sterneküchen, bevor er unter die Schreibenden ging. Seit gut zwei Jahrzehnten schreibt er als freier Journalist kulinarische Texte und Reisereportagen. Ist zudem Autor, Entwickler und Produzent etlicher Kochbuch-Bestseller. Zuletzt erschien "kochen", ein neues Standardwerk. Was soll da noch kommen? Was Neues, klar, aber eben nicht irgendein weiteres Kochbuch, sondern eines, wie es noch nie eines gab.

Ein paar Zutaten, eine clevere Idee – das war's

Paul wirbelt durch die Räume des foodlabs in der Hafencity, zeigt hierhin und dorthin. Die Wände sind mit den Seiten des neuen Buchs tapeziert. In den drei Wochen zuvor hat er dort Stunde um Stunde mit seinem Team am neuen Konzept getüftelt, gekocht, fotografiert und noch mehr gegessen. Bei einem Behind the Scenes darf der stern einen ersten Blick ins neue Kochbuch wagen, ein paar Happen kosten. Und Paul erzählt. Davon, die Leute zum Kochen zu motivieren, ihnen zu zeigen, dass es keine Profi-Küche braucht, kein vollgestopftes Gewürzregal. Ein paar Zutaten, eine clevere Idee, das war’s.

Dass das nicht nur einfach klingt, sondern auch tatsächlich einfach umzusetzen ist, zeigt er anhand von Mini- und Mikro-Rezepten im neuen Buch. Zum lockeren Warmmachen sozusagen. Manche dieser Inspirationen sind nicht länger als ein Satz. Vom japanischen Spitzkohlsalat über Zucchini-Tatar bis saure Kartoffeln – gemein haben sie die "Küchen-Glücksformel": Gemüse + Salz + Idee. Die Rezepte benötigen kein Chichi. Die Zutaten gibt es überall zu kaufen und lassen sich intuitiv und mit einfachen Bordmitteln umsetzen. Auf Exotik wurde bewusst verzichtet.

"Simple & Clever Cooking. Weniger ist mehr" von Stevan Paul erscheint im Brandstätter Verlag, 228 Seiten, 30 Euro. Es ist ab dem 13. September erhältlich. © Vivi d’Angelo/Brandstätter Verlag

Sparringspartner in der Küche

Das ist das Konzept: den Zauber des Einfachen enthüllen, dem puren Geschmack wieder Wertigkeit verleihen und ihn eben nicht mit einem Overkill an Aromen zu ersticken. Simple, das ist das eine, clever das andere. Das eine ist die Grundlage, das andere das Extra, das dem Gericht einen zusätzlichen Kick verschafft. Zusammen bilden diese beiden Elemente das Rückgrat des Buches. "Es soll Spaß machen und die Leute sollen dir die Bude einrennen", so Paul. "Alles ist schmackofatzig." Das Buch, es ist eine Anstiftung zum Kochen – eben auch für alle, die bisher eher einen weiten Bogen um den Herd machten.

Da wäre zum Beispiel die Süßkartoffel-Kumpir mit Paprika-Gurken-Relish und Sourcreme. An sich schon top, wer clever ist, kann das Ganze aber auch mit Feta oder Parmesan kombinieren. Muss man nur erst einmal drauf kommen. Und genau darum geht es. Paul macht in diesem Buch Vorschläge, möchte dazu inspirieren, sich etwas zu trauen, mit den Zutaten zu spielen, neue Kombinationen zu wagen, zu improvisieren. Die Rezepte, das sind nur Vorschläge. Wer einmal verstanden habe, wie Foodpairing aussehen kann, das Spiel der Aromen funktioniert, dem stehe die Küche frei. "Simple & Clever Cooking" ist ein Sparringspartner auf diesem Weg. So finden sich darin auch Leftover-Rezepte und die schöne Kategorie "Pimp my Lieferservice".

Essen in Zeiten von Corona Diese Lebensmittel halten sich besonders lang – und das kann man daraus Leckeres kochen 1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter 1. Lebensmittel, die umami sind

Auch Kochbuchautor Stevan Paul hat gehamstert: Und zwar ein großes Stück Parmesan. "Das hält ewig und damit schmeckt alles besser: Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, Gemüse", sagt Paul. Dazu sollte man immer ein gutes Olivenöl und Knoblauch im Haushalt haben. Mehr

"Arschbombenrezepte"

Entstanden ist ein modernes Buch, angelehnt an die Optik eines Sketchbooks. Darin handschriftliche Notizen mit kleinen Anekdoten und Bilder, die ein mediterranes Flair vermitteln. Die vielen kleinen hilfreichen Küchentipps und -tricks kommen bescheiden als Kleingedrucktes daher. Das ist unaufdringlich, übersichtlich und animierend. Aber keinesfalls belehrend. So ist das Buch zwar von vorne bis hinten vegetarisch, "aber das sagen wir keinem. Das ist kein moralisches Kochbuch", so Paul.

Darin die ganze Palette von Veggie-Bowls über Streetfood, Klassiker und Lieblingsgerichte aus der ganzen Welt. Von allen von Stevan Paul Kochbüchern stecke in diesem am meisten Stevan Paul drin. "Das sind meine Arschbombenrezepte", sagt er. Vielleicht, aber nur vielleicht, hat es der Millionenglück-Cheeseburger daher endlich auch zwischen die Buchklappen geschafft.

