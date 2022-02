So cremig: Schnelle Haselnusscreme aus nur fünf Zutaten

Vegan, nachhaltig, lecker So cremig: Schnelle Haselnusscreme aus nur fünf Zutaten

Eine zartschmelzende Haselnusscreme darf auf keinem Frühstückstisch fehlen. Mit nur fünf Zutaten stellen Sie sich den beliebten Aufstrich in Blitzgeschwindigkeit selbst her – unvergleichbar aromatisch, vegan und nachhaltig. Das Rezept.

Feine Haselnüsse, zartschmelzende Schokolade und eine Konsistenz, die an Cremigkeit nicht zu übertreffen ist: Nuss-Nougat-Creme ist purer Genuss – verstrichen auf dem noch warmen Toast, als Highlight in Desserts und Kuchen oder einfach nur pur gelöffelt. Selbst gemacht der Aufstrich unvergleichbar fein und vollmundig.

Nachhaltiger Genuss leicht gemacht

Pur und ungeröstet schmeckt die Haselnuss für manchen Gaumen derb und leicht bitter, geröstet entfaltet sie jedoch ihr vollstes Aroma und schmecken intensiv nussig – eine Note, die vor allem mit Kakao eine wunderbare Symbiose eingeht.

Umso trauriger, dass bei vielen industriell hergestellten Haselnuss-Aufstrichen lediglich ein Bruchteil Haselnuss zum Einsatz kommt. Stattdessen bestehen entsprechende Produkte aus reichlich Zucker, Palmöl, Milchpulver, Emulgatoren und Aromastoffen. So schmecken sie zum Großteil zwar gut, sind aber weder nährstoffreich noch nachhaltig. Palmöl wird als billiger Rohstoff mit Vorliebe in der Industrie gerne verwendet, um Produkten ihre cremige Konsistenz zu verleihen. Da Palmöl beim Anbau zu einem Verlust der Regenwälder beiträgt, wäre es definitiv nachhaltiger, heimisch angebautes Fett wie Raps- oder Sonnenblumenöl einzusetzen.

Umso besser, dass wir unsere Haselnusscreme ab sofort selbst herstellen. Mit nur fünf Zutaten steht die leckere Alternative in Windeseile auf dem Frühstückstisch, ist dabei unschlagbar cremig, vegan und nachhaltig – was will man mehr?

Haselnusscreme aus nur fünf Zutaten

In die selbst gemachte Nuss-Nougat-Creme wandern natürlich reichlich Haselnüsse. Die feinen Kerne werden im ersten Schritt zu Nussmus verarbeitet. Dafür werden die Nüsse im Ofen geröstet und dann in einem Hochleistungsmixer gemahlen. Wenn Sie keinen Hochleistungsmixer besitzen, können Sie alternativ auf fertiges Haselnussmus zurückgreifen und dieses mit den übrigen Zutaten vermengen. Für die Cremigkeit verwenden wir Haselnussöl. Das hochwertige Pflanzenöl ist nicht nur extrem nährstoffreich, sondern gibt dem Aufstrich eine feine Nussnote. Alternativ können Sie auch Sonnenblumen- oder Rapsöl verwenden.

Frisch, einfach, lecker Blitzrezepte für die Mittagspause: Schnelle und gesunde Gerichte fürs Homeoffice 1 von 8 Zurück Weiter Zurück Weiter Simpel aber lecker: Schnelles Gemüseomelette Zutaten

1 Paprika

1/2 mittelgroße Zucchini

1/2 weiße Zwiebel

Tomate

Eier

Salz und Pfeffer

Schnittlauch, getrocknet

2 Esslöffel Öl zum Anbraten Zubereitung Die Zwiebel schälen und klein hacken. Paprika, Zucchini und Tomate waschen, putzen und ebenfalls klein schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Das Gemüse hinzugeben und gut anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Schnittlauch würzen. Die Eier verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen und über das Gemüse geben. Die Hitze herunterstellen und bei kleiner Flamme mit Deckel stocken lassen. Nach etwa zehn Minuten wenden und nochmals einige Minuten braten lassen. Das Omelette zusammenklappen und sofort servieren. Dazu passt: Vollkornbrot. Mehr

Neben Backkakao wandert Kokosblütenzucker in die Creme – die Zuckeralternative weist einen sehr niedrigen glykämischen Index auf, lässt so den Blutzuckerspiegel kaum ansteigen und wurde zudem von der UN zum nachhaltigsten Zucker der Welt erklärt. Für Geschmack sorgen zudem frische Vanille und eine Prise. Mit Gewürzen wie Zimt, Nelken oder Kardamom können Sie der Creme zudem einen ganz besonderen Geschmack verleihen und ihr einen individuellen Touch geben. Schon ist die selbst gemachte Haselnusscreme fertig – in einem hübschen Einmachglas bereichert sie nicht nur den heimischen Frühstückstisch, sondern eignet sich zudem ideal als individuelle Geschenkidee, über die sich mit Sicherheit jeder Gaumen freuen wird.

Rezept für eine schnelle Haselnusscreme

Zutaten

400 Gramm Haselnusskerne

50 Milliliter Haselnussöl oder ein alternatives pflanzliches Öl (z.B. Sonnenblumen- oder Rapsöl)

1 Vanilleschote

4 Esslöffel Backkakao

50 Gramm Kokosblütenzucker

1 Prise Salz

Zubereitung

Haselnüsse auf einem Backblech verteilen. Im Backofen bei 180 Grad circa zehn Minuten rösten. Aus dem Backofen nehmen, auskühlen lassen und die Schale vorsichtig entfernen. Die Haselnusskerne in einem Hochleistungsmixer zu Nussmus verarbeiten. Dazu die Nüsse in kurzen Intervallen von fünf Sekunden zerkleinern. Das Mus dabei immer wieder von den Seiten des Mixers abschaben und nach unten drücken. Das Haselnussöl hinzugeben und so lange mixen, bis eine cremige Konsistenz entstanden ist. Eine Vanilleschote der Länge nach halbieren, das Mark mit einem Messer herauskratzen und zum Nussmus hinzugeben. Backkakao, Kokosblütenzucker und Salz unterrühren. Die fertige Haselnusscreme in ein sauberes Schraubglas füllen und verschließen.

Hinweis: Die Haselnusscreme hält sich luftdicht verschlossen problemlos mehrere Monate im Kühlschrank. Wichtig hierfür ist ein steriles Einmachglas. Verwenden Sie zudem bei Verwendung immer einen sauberen Löffel.