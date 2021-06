Ein Traum aus cremig-feiner Eiscreme, umhüllt von zartschmelzender, knackiger Schokolade. Dieser schokoladige Sommer-Snack besteht aus nur fünf natürlichen Zutaten, ist im Handumdrehen gemacht und schmeckt dazu noch unwiderstehlich.

Sommerzeit heißt Eiszeit. Keine Frage, das leckere Dessert hat niemals Saisonpause und schmeckt das ganze Jahr über fantastisch, im Sommer ist es jedoch ein absolutes Muss. Schließlich verschafft uns die süße Verführung neben reichlich Genuss noch eine wohlverdiente Abkühlung.

Schokoladiger Sommer-Snack: Unwiderstehlich erfrischend

Der Sommer – ein Gefühl für sich: Kurze Kleidung, laue Grillabende mit Freunden oder das Zwitschern der Vögel. Es gibt so einiges, was man mit der Sommerzeit verbinden kann. In jedem Fall steht Eiscreme ganz weit oben auf der Liste. Ein Sommer ohne Eis ist wie ein Winter ohne Schnee.

Ob beim Italiener um die Ecke, am Kiosk im Schwimmbad oder ganz klassisch aus dem Becher auf dem Sofa – Eiscreme geht immer. Diese eisige Verführung verleiht dem Klassiker jedoch einen neuen Anstrich. Der schokoladige Sommer-Snack erinnert an einen namenhaften Schokoladenriegel mit eisigem Mantel. Zartschmelzende Schokolade, knackige Erdnüsse und eine cremige Eiscreme-Füllung. Mit dieser Verführung beeindrucken Sie nicht nur Ihre Gäste.

Naschen für die Gesundheit

Das Beste: Der Eisriegel besteht aus nur fünf natürlichen Zutaten und ist im Handumdrehen gemacht. Damit ersparen Sie sich reichlich Zeit in der Küche und können umso mehr die Sonne genießen, um sich dann eine wohlverdiente Abkühlung zu genehmigen. Das Naschen macht dabei doppelt so viel Spaß, denn der Snack bringt sogar einige gesundheitliche Vorteile mit sich.

Die Basis der Eiscreme wird aus Bananen gebildet – keine Angst, den Geschmack dominiert die Frucht in keinem Fall, sie sorgt nur dafür, dass die Eisbasis so unwiderstehlich cremig wird. Bananen sind reich an Kalium, Magnesium und B-Vitaminen. Zudem liefert uns der enthaltene Fruchtzucker eine natürliche Süße. Noch cremiger wird es mit der beigefügten Erdnussbutter. Diese ist von Natur aus reich an Eiweiß, liefert gesunde Fette und dazu noch zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe.

Umhüllt wird das Ganze von zartherber Schokolade. Diese stärkt Herz und Hirn und fördert die Durchblutung. Mit den Eisriegeln naschen Sie sich sozusagen schön und gesund – was will man da mehr?

Rezept für schokoladige Eisriegel

Zutaten

4 reife Bananen

100 g Erdnussbutter

70 g gehackte Erdnüsse

150 g Zartbitterschokolade

1 Prise Salz

2 EL Kokosöl

Zubereitung