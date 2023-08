Frisch, einfach und schnell zubereitet. Dieser sommerliche Reissalat bringt Abwechslung in die Küche.

Bunt, abwechslungsreich, frisch: Rezept für einen leckeren Reissalat in nur 20 Minuten

von Laura Stunz Sommerküche in Blitzgeschwindigkeit: Dieser aromatische Reissalat ist in nur 20 Minuten zubereitet und in seinen Zutaten variabel. Perfekt für die Resteverwertung nach Feierabend.

Wenn der Sommer im verregneten Deutschland mal wieder auf sich warten lässt, holen wir ihn uns wenigstens kulinarisch in die Stube. Zum Beispiel mit einem sommerlichen Reissalat. Dieser ist in unter 20 Minuten nicht nur schnell zubereitet, sondern auch wahnsinnig abwechslungsreich und in den Zutaten variabel.

Es wandert in den Salat, was sich im Kühlschrank und den Küchenschränken finden lässt: So gut wie jedes frische Gemüse – zum Beispiel Gurke, Tomate und Paprika, aber auch Pilze, Frühlingszwiebeln oder grüner Spargel – und fast alle Konserven – neben Mais eignen sich auch Kidneybohnen, Kichererbsen und Brechbohnen – lassen sich ideal im Gericht weiterverarbeiten.

Abwechslungsreicher Genuss

Und auch beim Dressing sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ein klassisches Joghurtdressing eignet sich ebenso gut wie Öl, Essig und Zitronensaft. In dieser Variante verwenden wir eine selbst gemachte Mayonnaise aus nur fünf Zutaten, die den Reissalat wunderbar cremig und vollmundig macht.

Verwenden Sie als Basis am besten einen lockeren Reis wie Parboiled-, Langkorn- oder Naturreis. Auch Expressreis oder übrig gebliebener Reis vom Vortag eignet sich bestens und spart obendrauf noch jede Menge Zeit, da der Reis zunächst abkühlen muss, um weiterverarbeitet zu werden.

Spannung in den Salat bringen nicht zuletzt aromatische Toppings. Besonders empfehlenswert sind Salatkerne oder Nüsse, Avocado, Hefeflocken und frische Kräuter. Auch Feta, Thunfisch oder hart gekochte Eier heben Ihren Reissalat aufs nächste Level. Werden Sie kreativ und probieren Sie sich bei den Zutaten aus, so entstehen meist die besten Kreationen.

Rezept für einen sommerlichen Reissalat

Zutaten

Für den Salat

250g ungekochter Reis z. B. Langkorn

500ml Gemüsebrühe

1 rote Zwiebel

2 Paprikaschoten

200g Cherry-Tomaten

1 Dose Mais (285g)

Saft einer halben Bio-Zitrone

4 EL Petersilie, gefriergetrocknet oder frisch gehackt

Optional: 1 Dose Thunfisch im eigenen Saft (150g Abtropfgewicht)

Salz, Pfeffer

Für die selbstgemachte Mayonnaise

250ml Rapsöl

1 EL Essig

1 Ei

1 TL Senf

2 Knoblauchzehen

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Den Reis nach Packungsangabe in der Gemüsebrühe kochen. Abkühlen lassen. In der Zwischenzeit das Gemüse vorbereiten: Die Zwiebel schälen und fein hacken, Paprikaschoten waschen, entkernen und klein schneiden. Cherrytomaten waschen und halbieren. Die Zitrone auspressen. Den Mais abgießen. Die Petersilie waschen, trocken schütteln und hacken. Den Thunfisch abgießen. Die Mayonnaise zubereiten: Dafür alle Zutaten in ein hohes Gefäß geben. Den Pürierstab am Boden platzieren und auf kleinster Stufe einschalten. Sobald die Masse fest wird und sich etwas Öl oben absetzt, eine Stufe höher schalten und langsam nach oben ziehen. Mit dem Pürierstab wenige Male auf- und abfahren, bis alles verblendet ist. Den gekochten Reis in eine große Salatschüssel geben. Das Gemüse, Zitronensaft, die Petersilie, den Thunfisch sowie die Mayonnaise hinzugeben und alles gut durchmengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp: Am besten schmeckt der Reissalat gut durchgezogen. Da er im Kühlschrank gelagert wird, lässt er sich bei Bedarf auch am Vortag vorbereiten. Länger als drei Tage sollten Sie den Reissalat aufgrund der enthaltenen Mayonnaise jedoch nicht aufbewahren.

