Soulfood für kalte Tage: Blitz-Rezept für eine wärmende Taco-Suppe

von Laura Stunz Tacos schmecken nicht nur gefüllt gut. Als Einlage in einem wärmenden Eintopf sorgen die Tortillas für abwechslungsreichen Knusper-Spaß. Das Rezept für eine wärmende Taco-Suppe.

Im Herbst und Winter hilft nichts so gut gegen die Kälte wie eine wärmende Mahlzeit – das wusste schon Oma und schwor auf deftige Eintöpfe und aromatische Suppen an kalten Wintertagen. Doch nicht immer sehnt man sich nach klassischer Hausmannskost wie Linsen-, Graupen- oder Hühnersuppe.

Aromatisch, wärmend, lecker

Tradition in allen Ehren muss hin und wieder etwas Abwechslung her. Wie wäre es zum Beispiel mit einer feurig-scharfen Taco-Suppe? Mexikanisch angehaucht bringt das Blitz-Gericht frischen Wind in die Küche und erfüllt dabei alle Vorzüge des klassischen Eintopfes inklusive Schärfe-Bonus. Denn durch Chili, Paprika, Kurkuma und Co. bekommt die Speise nicht nur Pepp, sondern heizt zudem noch so richtig ein.

Ein weiterer Bonus: Das One-Pot-Gericht ist in Windeseile und ohne großen Aufwand zubereitet. So kann man es sich gleich nach Feierabend mit einer herrlich dampfenden Schale Eintopf gemütlich machen.

Rezept für eine wärmende Taco-Suppe

Zutaten für vier Personen

1 große, weiße Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 rote Paprikaschoten

2 bis 3 rote Chilischoten

1 Dose Mais (285g Abtropfgewicht)

1 Dose Kidneybohnen (400g Abtropfgewicht)

500g Rinderhackfleisch

2 EL Rapsöl

300ml Rinderbrühe

2 Dosen Tomaten, gehackt (je 400g)

1 bis 2 EL Chiliflocken

2 EL Paprikapulver, edelsüß

1 EL Kreuzkümmel, gemahlen

1 TL Kurkuma

1 TL Zucker

Salz, Pfeffer

Zum Servieren:

1 Bund Koriander

150g Tortilla-Chips

200g saure Sahne

150g geriebener Käse

1 Avocado

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Paprika waschen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Chilischoten waschen, entkernen und in feine Ringe schneiden. Koriander abbrausen und trocken schütteln. Mais und Kidneybohnen abtropfen lassen. Das Öl in einem hohen Topf heiß werden lassen. Das Hackfleisch hinzugeben und krümelig braten. Gehackte Zwiebeln und Knoblauch hinzugeben und ebenfalls mitgaren. Dann die Chili hinzugeben. Mit den stückigen Tomaten und der Rinderbrühe ablöschen. Die Gewürze hinzugeben. Alles aufkochen. Kidneybohnen und Mais in den Topf geben. Alles nochmals aufkochen. Abschmecken. Eine Avocado halbieren und die Hälften gleichmäßige Scheiben schneiden. Die Suppe auf Teller geben und gleichermaßen mit saurer Sahne, geriebenem Käse und zum Schluss der Avocado, den Tortilla-Chips und Koriander garnieren.

