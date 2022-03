Wer italienische Küche liebt, kennt Gennaro Contaldo. Der Mentor von Jamie Oliver und Tim Mälzer ist Meister des Soulfoods. Was er kocht, das schmeckt nach Italien, Sonne, Meer. Seine Zitronenfrittata müssen Sie probiert haben.

Noch heute fange er jeden Tag mit einer Zitrone an – "na ja, mit einem Stückchen Zitronenzeste in meinem morgendlichen Espresso", schreibt Gennaro Contaldo in der Einführung seines neuen Kochbuchs. Es ist eine Ode an die Zitrusfrucht – und an seine Heimat, die Amalfiküste. "Zitronen sind ein Teil von mir, meiner Kindheit und meiner Kultur", erzählt er. Für das neue Buch kehrte der 73-Jährige zu seinen Wurzeln zurück, spazierte durch die Zitronenhaine, sammelte Rezepte und bündelte sie in "Gennaros Limoni: Italienisch kochen und backen mit Zitronen". Darin ist auch seine Zitronenfrittata zu finden.

Gennaros Frittata al Limone

Der köstliche Hauch von Zitrone in dieser Frittata entsteht durch das Marinieren der Zwiebeln in Zitronensaft und die Zugabe von Zitronenabrieb zur Eiermasse. Für ein köstliches vegetarisches Hauptgericht serviert man dazu gemischten Salat und viel gutes Brot.

Gennaros Limoni: Italienisch kochen und backen mit Zitronen Das neueste Kochbuch von Gennaro Contaldo, "", ist im Ars Vivendi Verlag erschienen, 192 Seiten, 28 Euro. © Divid Loftus / Ars Vivendi

Für 4 Portionen

400 g rote Zwiebeln, in feine Scheiben geschnitten

Abrieb und Saft von 1 Bio-Zitrone

20 g Butter

3 EL Olivenöl

250 ml Gemüsebrühe

6 Bio-Eier

1 Handvoll glatte Petersilie, frisch geschnitten

40 g Parmesan, gerieben

Meersalz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zwiebeln und Zitronensaft in eine Schüssel geben und so viel kaltes Wasser zufügen, dass die Zwiebeln bedeckt sind. Beiseitestellen und 30–60 Minuten ziehen lassen. Dann abgießen und gut abtropfen lassen. Butter und 2 EL Olivenöl in einer großen Pfanne mit Antihaftbeschichtung erhitzen, n, die Zwiebeln zufügen und auf niedriger Stufe 10 Minuten unter gelegentlichem Rühren zart dünsten. Die Brühe zugießen und 5–6 Minuten sanft köcheln, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Vom Herd nehmen und leicht abkühlen lassen.

Inzwischen die Eier verquirlen und Petersilie, Parmesan und Zitronenabrieb untermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen und die Zwiebeln unterrühren. Die Pfanne zurück auf den Herd stellen und das restliche Olivenöl zufügen. Die Eiermasse darin verteilen und 5–7 Minuten braten, bis sie unten gestockt ist. Einen großen Teller auf die Pfanne legen und die Frittata vorsichtig darauf stürzen. Zurück in die Pfanne gleiten lassen und von der zweiten Seite garen. Wer sich nicht traut, sie zu wenden, kann die (feuerfeste) Pfanne unter den heißen Ofengrill schieben, bis die Frittata goldbraun ist. Heiß oder kalt servieren.