Er schreit, er zetert, macht andere fertig, flucht ohne Unterlass. Gordon Ramsay ist ein Fiesling und ein Meister des theatralischen Auftritts. Brutal, aber ehrlich. Mit seinen legendären Wutausbrüchen in TV-Shows wie "Kitchen Nightmares" und "Hell's Kitchen" hat sich der Schotte in die Annalen der Popkultur eingeschrieben, sie machten ihn weltberühmt. Aber der Bad Boy unter den TV-Köchen ist weit mehr als nur ein exzellenter Showmaster – er kocht in der kulinarischen Oberliga. Im Ranking der internationalen Spitzenköche steht er mit 16 Michelin-Sternen und 39 Restaurants an Platz drei. Ramsay weiß, was er tut. Sein Kochbuch "Quick and Good" ist gespickt mit 30-Minuten-Rezepten.

Hausgemachtes Essen sei nicht nur gesünder und günstiger, es mache auch zufriedener als jedes Fertiggericht. "Bis es das häufig fade, fertige Essen vom Take-away auf Ihren Tisch geschafft hat, können Sie jedes der umwerfend leckeren Gerichte in diesem Buch fertig zubereitet und auf dem Teller haben", behauptet er in dem Vorwort. Er persönlich mache beim Geschmack niemals Kompromisse, habe aber über die Jahre Tricks gelernt, "die das Aroma bewahren, aber trotzdem Zeit sparen". Man müsse sich eben nur zu helfen wissen. Ramsay zeigt auf, welche Zutaten und Gewürze den Geschmacksboost bringen – Furikake-Würzmischung, Harissa und Fenchelpollen zum Beispiel. Aber auch, mit welchen Abkürzungen sich beim Kochen ordentlich Zeit sparen lässt.

100 schnelle Ramsay-Rezepte

"Es gibt einen Grund, warum meine Köche während der Arbeit ihr Smartphone nicht benutzen dürfen", so Ramsay. "Das Zubereiten eines beeindruckenden Gerichts in kurzer Zeit erfordert volle Aufmerksamkeit." Ramsay kennt keine Gnade für alles, was ablenkt. Er bricht dagegen eine Lanze für gute Vorbereitung und Organisation. Das beginnt beim Einkauf. Wer hervorragende Zutaten kaufe, habe das Ziel schon halb erreicht – "je schmackhafter die Produkte, desto weniger müssen Sie tun, um ihre Aromen zur Geltung zu bringen".

100 neue, kreative Ramsay-Rezepte haben es zwischen die Buchklappen geschafft. Sie alle sollen, so der Sternekoch, in maximal einer halben Stunde zuzubereiten sein. Angefangen bei Suppen und Salaten, Fisch und Fleisch, bis zu Desserts und Dips – die Auswahl der Gerichte ist vielseitig und international. Sie reicht von deftig bis süß, von Sichuan-Sesamnudeln bis Wacholderbeer-Hirschsteaks, Blutorangen-Radicchio-Fenchel-Salat bis weißem Schokoladen-Parfait. Fünf der schnellen Ramsay-Rezepte stellen wir Ihnen in der Fotostrecke oben vor.

"Quick and Good" von Gordon Ramsay ist im Südwest Verlag erschienen, 256 Seiten, 26 Euro. Hier ist das Buch erhältlich.

