Jamie Oliver ist mit neuer Mission zurück: Wie er die Menschen wieder an den Herd bringen will

von Nicolas Büchse Jamie Oliver hat unzählige Kochbücher verkauft, seine Fernsehshows sehen Millionen weltweit. Vor drei Jahren allerdings erlebte er den größten Rückschlag seiner Karriere. Jetzt meldet er mit einem neuen Kochbuch zurück – und einer neuen Mission.

Jamie Oliver fläzt sich auf ein Sofa in einem Hamburger Hotel. Gestern ist es spät geworden, er hat seinen Freund Tim Mälzer getroffen, man saß lange beisammen. Aber er kann auch müde plaudern. Damit fängt er auch gleich an, so wie er es immer tut in seinen Kochshows, bei denen man sich als Zuschauer wundert, wie jemand so gelassen daherreden kann, während seine Hände wie losgelöst vom Körper gleichzeitig schneiden, häckseln, formen und nebenbei den Inhalt einer Pfanne wenden.