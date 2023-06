Sternekoch Nelson Müller: "Zur Not an die Tanke und selbst kochen"

von Tina Pokern Tischreservierung, Timeslots, Menü – geht's um Restaurantbesuche überlassen wir kaum noch etwas dem Zufall. Ist uns die Spontaneität flöten gegangen? Ein Gespräch mit Sternekoch Nelson Müller über kulinarische Festgefahrenheit und die Freude am Unvorhergesehenen.

Herr Müller, wie spontan sind Sie?

Sehr. Ich liebe es auf den Körper zu hören, aufs Universum, auf Zeichen des Schicksals, die mir sagen, ob ich heute Erbseneintopf essen soll oder doch lieber Kässpätzle. Wir sind in so vielen Bereichen des Lebens eingeschränkt, Spontansein ist für mich eine Form von Freiheit. Spontanität hat das Element des Unvorhergesehenen, das Einlassen auf akute Gedanken und Gefühle. Ich liebe Spontaneität. Manchmal fällt mir die allerdings auch auf die Füße, zum Beispiel wenn ich Urlaub habe, spontan ins Restaurant will und überall voll ist.