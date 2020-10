Karibische Strände, die kein Photoshop-Finish nötig haben, uralte Tempelanlagen im Dschungel und Tacos bis zum Umfallen. Mexiko ist ein Land voller Abenteuer und Unerwartbarem. Johannes "Jo" Riffelmacher und Thomas "Cozy" Kosikowski, die beiden Köpfe hinter "Salt & Silver", waren dort. Was sie entdeckt haben, wo versteckte Perlen fernab der überlaufenen Touri-Spots sind, welche Gerichte ihnen die Schuhe ausgezogen haben und warum gern auch mal ein Schluck Tequila ins Essen darf, haben sie in "Salt & Silver Mexiko - Tacos, Tequila, Tattoos" dokumentiert. Ein Buch, welches das Fernweh wachsen lässt.

2014 war es erst einmal genug, genug mit Arbeit, genug von Hamburg. Jo und Cozy kündigten ihre Jobs und zogen in die Welt. Im Gepäck zwei scharfe Messer, zwei Surfbretter, Kameraequipment und Abenteuerlust. Lateinamerika wollten sie erkunden, ein Jahr lang nicht mehr machen als reisen, surfen und vor allem gut essen.

Authentische mexikanische Küche

Inzwischen sind die "zwei Gauner mit dem Herz am rechten Fleck", wie sie sich selbst bezeichnen, längst zurück in Hamburg. Zurück in der alten Tretmühle und im Alltagsgrau vor dem sie einst flüchteten, sind sie aber nicht. Heute bringen sie ihre kulinarischen Entdeckungen als Gastro-Quereinsteiger im eigenen Hamburger Szene-Lokal "Salt & Silver" auf die Teller, nachzulesen gibt's die Abenteuer in den Kochbüchern.

Aber mit Lateinamerika sind sie noch lange nicht fertig, sagen sie. Vor allem ein Land hat es den beiden Reisejunkies angetan: Mexiko. In "Salt & Silver Mexiko - Tacos, Tequila, Tattoos" haben sie ihre Erlebnisse im Land der Mayas und Azteken zusammengetragen. Warum aber ausgerechnet der Dreiklang Tacos, Tequila, Tattoos? Von Tacos können Jo und Cozy nicht genug bekommen, sie gehören zu ihren Favoriten der mexikanischen Küche, so haben sie es in den Titel geschafft.

Allerdings geht es in dem Kochbuch um viel mehr, es zeigt einen Querschnitt verschiedenster Gerichte oder wie sie es sagen: "Alles, was uns den Vogel rausgehauen hat". Gleiches gilt für Getränke, dabei sind Tequila wie Mezcal, Cocktails wie anti-alkoholische Drinks.

Bleibt die Sache mit den Tattoos, die gehören für die beiden auf die Haut wie das Essen in den Bauch. Von ihrer ersten Mexikoreise brachten sie allein 15 Tätowierungen mit. Viele von ihnen mit Bezug zum Kochen. Cozy sammelt Küchenutensilien, Jo die Zutaten. So hat der eine beispielsweise eine Limettenpresse auf dem Bein, der andere die Limette dazu. Das neue Kochbuch ist gespickt mit Fotos und Illustrationen. Eine Hommage, wie sie sagen, "an all die Tintenkünstler da draußen".

Einige Eindrücke aus "Salt & Silver Mexiko - Tacos, Tequila, Tattoos" von Johannes Riffelmacher und Thomas Kosikowski finden Sie in der Fotostrecke oben.

