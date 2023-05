von Axel Palm Espresso Martini ist ein legendärer Drink aus den Neunzigern, der in vielen Bars eine Wiederauferstehung erlebt. Was aber hatte ein ominöses Supermodel mit seiner Entstehung zu tun und wie mixen Sie den Drink zum Tag des Cocktails selbst?

Am 13. Mai ist der Tag des Cocktails. Grund genug, sich einen echten Klassiker unter den Mixgetränken zu gönnen: den Espresso Martini. Seit ein paar Jahren feiert der elegante Wachmacher sein Comeback. Aber der Drink schmeckt nicht nur außergewöhnlich gut, er hat auch eine besondere Geschichte.

Der Legende nach bestellte Ende der 80er ein damals noch unbekanntes, aber inzwischen wohl weltberühmtes Model, in der Londoner Fred‘s Bar einen Drink mit den Worten: "Wake me up, and then fuck me up", zu deutsch: Mach mich wach und hau mich um. Dick Bradsell (4. Mai 1959 bis 27. Februar 2016), seinerzeit Barkeeper in der Lokalität und einer der berühmtesten Cocktail-Mixer Großbritanniens, nahm die Dame beim Wort und kreierte in der Folge den ersten Espresso Martini. Die Geschichte jedenfalls erzählt der Barkeeper in einem Interview höchstselbst.

Doch ob sie wirklich stimmt, weiß niemand so genau. Gerüchteweise soll es sich bei dem späteren Supermodel um Kate Moss oder Naomi Campbell gehandelt haben, wie GQ schreibt – bestätigt ist das aber nicht. Für Campbell und gegen Moss spricht, dass die beiden Superstars vier Jahre trennen. 1989 wäre Moss 15 Jahre alt gewesen – unwahrscheinlich (aber im London der Achtziger nicht unmöglich), dass Bradsell ihr einen Cocktail gemixt hätte. Um wen es sich nun wirklich handelte, hat der Erfinder des Espresso Martini zeitlebens nie verraten. Getreu dem Motto: Was in meiner Bar passiert, das bleibt auch dort.

Schuss in Schwarze: Das steckt im Espresso Martini

So mysteriös der Ursprung des Kaffee-Cocktails auch sein mag, so einzigartig ist auch seine Erfolgsgeschichte. 2017 war der Espresso Martini der meistbestellte Cocktail in Australien. Die Aussies lieben den Drink gar so sehr, dass sie ihn in kleinen Dosen im praktischen Viererpack verkaufen. Circa acht australische Dollar berappen Fans des Wachmachers bei der Supermarktkette Asda für die Köstlichkeit. Hierzulande müssen Mischfaule Amazon bemühen, um einen fertig gebrühten Espresso Martini kaufen zu können.

Besser schmeckt natürlich ein selbst gemixter Espresso Martini – und der hat es in sich. So erzählen selbst die originalen Ingredienzien eine politisch aufgeladene Geschichte: Bradsell verwendet für seine Version Wyborowa Wodka aus Polen. Warum gerade diesen Wodka?

Wie der Erfinder erklärt, galt es wegen des Ost-West-Konflikts Ende der Achtziger noch immer als verpönt, russischen Wodka zum Mixen zu verwenden. Angesehener gewesen sei es, auf polnischen zu setzen. Bradsell wählte Wyborowa, weil der ausbalancierter und purer sei als andere Spirituosen. Neben dem Wodka brauchen Sie für Ihren Espresso Martini noch Espresso, Kaluha, Zuckersirup, Eiswürfel, und das richtige Werkzeug, also einen Messbecher, einen Cocktail-Shaker, die Martini-Gläser und natürlich einen Espresso-Kocher.

Bei der Wahl des Kaffees setzen Sie auf einen klassischen italienischen Espresso, wie beispielsweise den Omkaffee Diamante. Erfahrene Espresso-Trinker mahlen die Bohne frisch und kochen sie im Espresso-Kocher auf, wenn Sie keine Siebträgermaschine ihr Eigen nennen.

Kaluha ist ein bekannter Kaffee-Likör auf Rumbasis der süß und kraftvoll schmeckt.

Bei der Wahl des Zuckersirups setzen Sie idealerweise auf eine neutrale Sorte wie Le Sirup de Monin.

Die Zubereitung

50 ml Wodka

30 ml Kaluha

10 ml Sirup

Espresso

Eiswürfel

Die Zubereitung ist kein Hexenwerk: Zunächst kühlen Sie das Martini-Glas mit Eiswürfeln. Danach geben Sie laut International Bartender Assossiation Eiswürfel in den Shaker und dazu für jeweils einen Espresso Martini 50 Milliliter (ml) Wodka, 30 ml Kaluha, 10 ml Sirup und einen Espresso. Durchschütteln und die Flüssigkeit vom Eis durch Umfüllen trennen. Das Eis aus dem Shaker entfernen und noch einmal den Cocktail ohne Eis im Shaker durchschütteln. Bevor der Espresso-Martini seinen Platz im Martini-Glas findet, entfernen Sie noch die Eiswürfel aus jenem, die es gekühlt haben. Drei Kaffeebohnen auf die Schaumkrone setzen und fertig ist die Köstlichkeit.

Der "falsche" Martini

Ein echter Martini ist der Espresso Martini mitnichten. Dafür fehlt ihm der trockene italienische Wermut. Seinen Namen verdankt er hauptsächlich dem Dreiecksglas, in dem er häufig serviert wird. Übrigens: Mit Kaluha und Wodka haben sie fast alle Zutaten für einen White Russian zusammen. Fehlt nur noch die Milch obendrauf und schon genießen Sie das Kultgetränk vom Dude aus dem Film "The Big Lebowski".

Quellen: theguardian.com, gq.co.uk, youtube.com , iba.com

