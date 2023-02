von Tina Pokern Kitchen Impossible ist immer für eine Überraschung gut. Aber die Aufgaben, die sich Thomas Bühner für Tim Mälzer ausgedacht hat, lassen den plötzlich klein mit Hut werden.

Er poltert. Er schimpft. Er flucht. Das ist Tim Mälzer, das gehört zu seinem Image bei Kitchen Impossible. Neuerdings aber zeigt sich der Koch von einer anderen, eher sanften Seite. Nach seinem Ausflug in die Geburtsstadt seines Ziehvaters Gennaro Contaldo in der vergangenen Folge ist es diesmal Spitzenkoch Thomas Bühner, der Mälzers Herz erweicht. Beide Aufgaben, die er dem Master der Koch-Show stellt, sind – schaut man genauer hin – Geschenke. So selig wie in dieser Ausgabe hat man Mälzer selten gesehen, gekocht hat er allerdings schon einmal besser.

Das waren die Highlights von Folge 3

Nach mehreren Versuchen, Thomas Bühner zu Kitchen Impossible zu holen, hat es in Staffel 8 endlich geklappt. Für Mälzer ein Konkurrent, der sich gewaschen hat. Er beschreibt Bühner als "Fundament der deutschen Spitzenküche". Für das La Table in Dortmund holte Bühner als Küchenchef zwei Michelin-Sterne, später leitete er das Restaurant La vie in Osnabrück, das mit drei Michelin-Sternen dekoriert war. Inzwischen verdingt sich der Koch weltweit als Speaker und Konzeptberater. Im Frühling 2023 soll außerdem das Restaurant La vie by Thomas Bühner in Taipeh in Taiwan eröffnet werden.

Das waren die Aufgaben

In Zürich in der Schweiz besucht Thomas Bühner Elif Oskan im Restaurant Gül. Dort darf er sich an modern interpretierter türkischer Küche versuchen: Marküs Bayildi, Eiersalat und Cigköfte

Tim Mälzer darf ins Revier der Reichen und Schönen – das spanische Marbella. Dort darf er das Lieblingsgericht der deutschen Fußballnationalmannschaft nachkochen: Sucuk Pasta und Protein Power Cake von Anton Schmaus.

In Ho Chi Minh Stadt muss sich Thomas Bühner an vietnamesischem Streetfood versuchen und bei Nguyen thi bích lien das Gericht Bánh canh ghe in die Schüsseln bringen.

In Italien in Gardone Riviera begibt sich Tim Mälzer in die Küche von Riccardo Camanini und Cacio e pepe in der Blase kochen.

Die größte Herausforderung

Tim Mälzer kennt Thomas Bühner gut, weiß um dessen Achillesferse. Bühner hat schon fast ganz Asien bereist, in Vietnam aber war er noch nicht. Genau dort lässt Mälzer den Spitzenkoch Streetfood kochen, aber nicht etwa in einer Restaurantküche. Die Originalköchin bereitet das One-Pot-Gericht bodennah und hockend zu. Bühner ist fassungslos, als er das begreift. "Wenn aus Enttäuschung Entsetzen wird", kommentiert der Koch, Mälzer lacht sich ins Fäustchen. Aber auch fern seiner Komfortzone weiß sich Bühner zu helfen und kocht sich am Ende sogar in die Herzen der Gastgeber:innen.

Best of Das waren die Highlights der siebten Staffel "Kitchen Impossible" 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Björn Swanson ist Feuer und Flamme Björn Swanson war im "Seven Swans" in Frankfurt im wahrsten Sinne des Wortes Feuer und Flamme. Mit ein wenig pusten war nicht viel zu machen. Original-Koch Ricky Saward war ob der Flammen erst geschockt, dann amüsiert: "In solchen Situationen merkt man, dass der Koch gestresst ist. Er hat halt die komplette Kontrolle verloren. Es hat nicht lange gedauert, bis die halbe Küche gebrannt hat." Mehr zu der Folge hier Mehr

Das machte Spaß

Tim Mälzer ist ein riesiger Fußballfan. Als er versteht, welches Geschenk Thomas Bühner ihm mit der gestellten Aufgabe gemacht hat, ist er sichtlich berührt. In Marbella trifft er auf die deutsche Nationalmannschaft. Dort absolviert er eine Trainingseinheit und macht im Anschluss, die Badehose kamerafreundlich tangalike drapiert, eine Arschbombe ins Wasserbecken – leider ins Eisbecken, wie Mälzer schmerzlich erfahren muss. Beim Kochen für einige der Nationalspieler wie Serge Gnabry und Julian Brandt lässt der Hamburger sich dann seine gute Laune nicht verderben und arbeitet einmal nicht vom Ehrgeiz getrieben. "Ich war heute im Inner Circle der deutschen Nationalmannschaft. Das war heute mein goldener Bravo Otto", fasste ein Honigkuchenpferd namens Mälzer die Aufgabe im Anschluss zusammen. Mit dieser Ausgabe hätten sie Fernsehgeschichte geschrieben, meint Mälzer. So glücklich hat man den Koch bei Kitchen Impossible selten gesehen

Die größte Überraschung

Bühner schickt Mälzer nach Italien und der wundert sich, denn italienische Küche, die kann und versteht der Hamburger. Zumal er Pasta Cacio e pepe kochen soll, ein sehr simples Gericht. Als er jedoch auf den Originalkoch Riccardo Camanini trifft und erfährt, dass das Restaurant in dem er steht, das Lido 84, derzeit auf Platz 8 der 50 besten Restaurants der Welt rangiert, erlahmt selbst dem Dampfplauderer die Zunge. "Und ich Pimmel, ignoranter, arroganter Vollarschlochpfosten, denke, ich bin hier in so einer kleinen Pizzabude. Tja, und dann hab ich mir eingeschissen", so Mälzer. Die Generalprobe, die Pasta in der Blase zuzubereiten, gelingt auf Anhieb. Als es ernst wird, platzt dem Hamburger zwar einmal nicht der Kragen, aber leider Blase um Blase und er kommt ins Schleudern. Am Ende konstatiert ein beeindruckter Mälzer: "Chapeau, Thomas Bühner. Du hast Kitchen Impossible noch besser verstanden als ich."

Das ging ans Herz

Liebe ist, wenn Tim Mälzer auf Thomas Bühner trifft. Während Mälzer seine Konkurrenz normalerweise schon bevor es richtig losgeht, mit Trashtalk bombardiert, übt er sich bei Bühner beinahe in Minnesang. "Bühner ist wirklich keine Luftpumpe. Der rammt mich ungespitzt in den Boden, keine Frage", so Mälzer. Bühner sei nicht nur ein Virtuose am Herd, sondern überzeuge auch mit Menschlichkeit. Der Respekt vor dem Spitzenkoch ist spürbar. In dieser Folge wird ungewöhnlich wenig gepoltert und geschimpft, Mälzer wirkt nahezu beseelt. Eine Seite, die man von ihm bei Kitchen Impossible selten sieht.

Der Gewinner

Die ersten beiden Koch-Matches der neuen Staffel konnte Mister Kitchen Impossible für sich entscheiden. Gegen Nummer drei kam er aber nicht an. Bühner holt sich gleich bei seiner Premiere in der Koch-Show den Sieg. Der Spitzenkoch war einmal sogar mit 10 Punkten von der Jury bewertet worden – mehr geht nicht. Da wird dann auch ein Mälzer vom Groß- zum Kleinmaul.

Die achte Staffel von Kitchen Impossible ist am 12. Februar gestartet und wird immer sonntags ab 20.15 Uhr auf Vox zu sehen sein. Diese und später auch alle anderen Folgen von "Kitchen Impossible" können bei RTL+ gestreamt werden.