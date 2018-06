Tim Mälzer hat sich bei Dreharbeiten mit Joko und Klaas im Gesicht verletzt. Wie ein Pro-Sieben-Sprecher gegenüber "Bild" bestätigte, "gab es einen kleinen Unfall mit professionell beaufsichtigter Pyrotechnik". Dem Bericht zufolge drehte der TV-Koch bereits am Sonntag für "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" in Prag.

Tim Mälzer ist auf dem Weg der Besserung

Offenbar sollte der Hamburger Koch für ein Spiel in der Show ein zubereitetes Gericht in Kellner-Manier durch einen Pyrotechnik-Parcours tragen und auf einem Tisch servieren. Trotz Schutzvorkehrungen hätten dabei Flammen in Mälzers Gesicht geschlagen. "Bild" schreibt, Mälzer wäre dabei "ernsthaft verletzt" worden. "Er wurde sofort ärztlich gut versorgt und befindet sich auf dem Wege der Besserung", sagte der ProSieben-Sprecher der Zeitung. Von Tim Mälzer oder seinem Management gab es bislang keine Reaktion auf den Vorfall.