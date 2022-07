Wer keinen Gas- oder Elektrogrill benutzt, braucht Grillkohle. Doch aufgepasst, denn viele der Produkte enthalten Tropenholz.Bevor die Lebensmittel aufs Rost können, muss die Grillkohle so richtig zum glühen gebracht werden. Da dabei viele Schadstoffe in der Luft landen, sollte eine große Rauchentwicklung vermieden werden. Tipp: Ein Anzündkamin dämmt den Rauch ein und bringt nebenbei auch noch die Kohle schneller zum glühen. Um die Hitze beim anzünden der Kohle zu nutzen, kann man etwa Kartoffeln oder Gemüse in einem Topf auf der Kohle vorkochen.Nicht nur unter dem Rost, auch was auf dem Rost liegt ist entscheidend. Statt nur Fleisch und Würstchen zu grillen, ist es nicht nur geschmacklich vorteilhaft, auch mal zu Gemüse wie etwa Maiskolben, Champignons oder Zucchini zu greifen.Beim Verzehr sollte ebenfalls auf einiges geachtet werden. Tropft etwa Marinade oder Öl auf die Grillkohle, können sich krebserregende Stoffe bilden und sich an Fleisch und Gemüse festsetzen. Auch wenn Fleisch oder Fisch zu lange oder zu heiß gegrillt werden, können sich krebserregende Stoffe bilden. Verbrannte Stellen am Grillgut sollte man deshalb lieber sorgfältig abschneiden.