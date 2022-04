Eierlikör ist vor allem eins: nicht jedermanns Sache. Und damit Ostern 2022 keiner ins leere Glas gucken muss, stellen wir fünf coole Eierlikör-Alternativen vor. Zum Verschenken oder Selbertrinken.

Warum denken Ostern eigentlich alle immer nur an das Ei(ne)? Bunte Schoko-Eier, bemalte Deko-Eier, gefärbte Eier zum Frühstück am Ostersonntag – und natürlich: Eierlikör. Den gibt es mittlerweile in allen Farben und vielen mehr oder weniger verführerischen Geschmacksrichtungen. Schokolade, Whisky – erlaubt ist, was schmeckt. Doch was tun, wenn Eierlikör den Gaumen so gar nicht anmacht? Der sämige Mix aus Eigelb, Zucker, Sahne und einem kräftigen Schluck Korn ist nicht jedermanns Sache. Doch es gibt Alternativen. Fünf flüssige Leckereien zwischen 4,9 und 35 Umdrehungen für ein genussvolles Osterfest 2022.

1. Zwönitzer Whisky Ei

Affiliate Link Zwönitzer Whisky Ei (handgemacht) Jetzt shoppen 19,90 €

Los geht's mit einem wilden Eierlikör-Mix aus dem Erzgebirge. "Night Walker" haben die Brennmeister aus der sächsischen Bergstadt Zwönitz ihre erste eigene Whisky-Kreation getauft. Und den drei Jahre im Eichenfass gereiften Single Malt direkt mal mit den heimischen Hühnern bekannt gemacht. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Denn statt wie üblicherweise mit Korn verfeinern sie den Eierliköransatz mit einem Schluck ihres Whiskys (47 Volumenprozent), der 2019 erstmals verkauft wurde. Sympathisch: Die Zwönitzer füllen ihren speziellen Eierlikör von Hand ab. Erhältlich ist er als Glasflasche in zwei Größen (0,2 Liter oder 0,5 Liter) und – passend zum Osterfest – als Probierversion in einem 4er Eierkarton. Glück auf!

2. Froh-Secco

Mit einer kreativen Meisterleistung der Wortakrobatik hat sich dieses kohlensäurehaltige Kaltgetränk einen Platz in den Top Fünf unserer österlichen Getränke-Tipps gesichert. Froh-Secco ist ein trockener, in eine 200 Milliliter (ml) Dose abgefüllter, City-Secco aus der Weinkellerei Peter Mertes an der Mosel. Damit der spritzig, prickelnde Perlwein auch beim richtigen Adressaten ankommt, kann die Dose vor dem Bestellen mit einem Wunschnamen personalisiert werden. Froh-Secco hat einen Alkoholgehalt von 10,5 Volumenprozent und sollte gut gekühlt getrunken werden. Je nach Vorliebe und Ausstattung der Küche aus der Dose oder einem Sektglas. Prösterchen!

3. Hoppel Poppel Kräuterlikör

Affiliate Link Hoppel Poppel Kräuterlikör Jetzt shoppen 13,95 €

Kräuterliköre gibt es wie Sand am Meer. Das ist richtig. Dieser hier ist aber schon wegen seines leicht frivolen Etiketts besonders und damit aus unseren Getränke-Tipps zu Ostern nicht wegzudenken. Der Hoppel Poppel, den die Familien-Destille Max Gündel aus Thüringen in diese 0,7-Liter-Flasche abgefüllt hat, schmeckt nicht nur, aber ganz besonders zum Osterfest. Mit 35 Volumenprozent Alkohol liegt der Altenburger Kräuter nach italienischer Art im guten Mittelfeld. Gleiches soll auch für den Geschmack gelten. Nicht zu süß und nicht zu herb. Genau in der Mitte. Zum Wohl!

4. Süß & Scharf – Erdbeer-Chili/Mango Habanero Likör

Affiliate Link Süß & Scharf | Erdbeer/Chili & Mango/Habenero Likör Jetzt shoppen 21,95 €

Die Nummer Vier in unserer Liste ist nichts für Weicheier. Dem oder der Beschenkten sollte man deshalb auch besser "Scharfe Ostern" wünschen. Das Duett aus der traditionsreichen Deheck Destillerie in Reinhessen besteht aus zwei kleinen Fläschchen (0,1 Liter), die es in sich haben. In der einen wurde ein Erdbeerlikör mit einem Hauch Chili verfeinert. Die andere vereint die Exotik eines Mangolikörs mit der Habanero, einer der schärfsten Chiliarten der Welt. Die beiden außergewöhnlichen Kompositionen bringen es auf 20 Volumenprozent Alkohol. Wer traut sich? Hier gibt's das schärfste Ostergeschenk 2022 im Set.

5. Haselnuss-Schaps "Beschwipster Osterhase"

Aus der "Werkstatt des puren Genusses" kommt der "Beschwipste Osterhase" gehoppelt. Das Schnapshäschen wurde im tiefsten Allgäu geboren. Auch der feine Inhalt stammt aus der Brennerei in Sulzberg. Mit 30 Volumenprozent brennt die Haselnuss-Spirituose am Gaumen ein ordentliches Feuerwerk ab. Schokoladenfans dürfte vor allem die typisch nussig-nougatähnlichen Note das Osterfest 2022 versüßen. Das Schöne an diesem hochprozentigen Ostergeschenk: Die Flasche eignet sich ausgezeichnet als Deko-Element. Denn das nächste Osterfest kommt bestimmt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.