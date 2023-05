von Kerstin Hellberg Selbst angebaut schmecken Tomaten so viel besser als aus dem Supermarkt. Die besten Tipps von der Gärtnerin und Illustratorin Kat Menschik.

Frau Menschik, nach welchem Kriterium wählen Sie eine Tomate aus?

Tatsächlich nach Schönheit, während die meisten Menschen wohl nach dem Geschmack gehen.

Kat Menschik, 54, in ihrem Garten im Oderbruch, Brandenburg © Privat

Man muss vielleicht dazu sagen, dass Sie zwei Leidenschaften haben: das Zeichnen und das Gärtnern. Gibt es Verbindendes?

Auf jeden Fall, beides macht man mit den Händen. Ich bin am liebsten kreativ, indem ich handwerke – in der Erde oder am Schreibtisch.