Nichts wärmt besser von innen als ein deftiger Eintopf. Kein Wunder, standen Pluckte Finken bei den Bremer Seemännern einst hoch im Kurs. Ein Traditionsgericht mit spezieller Einlage, das es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte .

Das traditionelle Bremer Eintopfgericht "Pluckte Finken" kommt im Original mit einer Zutat, die man heute in keinem Supermarkt mehr finden kann. Denn das Rezept stammt noch aus der Zeit der Walfänger und heißt übersetzt so viel wie "gewürfelter Wal". Diese Zeiten sind natürlich längst vorbei. Walfleisch steht hierzulande inzwischen nicht mehr auf der Speisekarte, und das ist auch gut so. Zumal der Eintopf auch in leicht abgewandelter Form funktioniert – in diesem Fall mit geräuchertem Rückenspeck vom Schwein.

Um Rezepte wie diese vor der Vergessenheit zu bewahren, machten sich Jörg Reuter und Manuela Rehn auf die Reise. Sie besuchten Senioreneinrichtungen in ganz Deutschland und trafen ältere Menschen, um mit ihnen nicht nur über die Rezepte ihrer Heimat zu sprechen. In Franken lernten die Autoren, was es bedeutet, wenn der Karpfen "Ingreisch" gegessen wird (ausgebackene Innereien als Beilage) und in Schwaben dauerte es nicht lange, bis es um "Herrgottsbescheißerle" (Maultaschen) geht.

Unser kulinarisches Erbe. Lieblingsrezepte der Generation unserer Großeltern " von Jörg Reuter und Manuela Rehn ist im Becker Joest Volk Verlag erschienen, 320 Seiten, 29,95 Euro. © Becker Joest Volk Verlag

Und es wurde auch gekocht – Seite an Seite von Spitzenköchen wie Micha Schäfer vom Berliner Sternerestaurant "Nobelhart&Schmutzig", Lisa Angermann vom Leipziger "Frieda" oder Ricky Saward vom weltweit ersten veganen Sternerestaurant "Seven Swans" in Frankfurt. Herausgekommen ist das Kochbuch "Unser kulinarisches Erbe: Lieblingsrezepte der Generation unserer Großeltern", eine Sammlung regionaler, saisonaler und vor allem traditionsreicher Gerichte.

Traditioneller Bohneneintopf "Pluckte Finken"

Zutaten

250 g getrocknete weiße Bohnen

500 g Karotten

200 g Pastinaken

500 g kleine Kartoffeln

70 g Zwiebeln

300 g leicht säuerliche Äpfel (z.B. Boskop)

20 g Schweineschmalz

1 l Rinderbrühe

250 g geräucherter Rückenspeck vom Schwein

Steinsalz

1/2 Bund glatte Petersilie

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

30 ml Apfelessig

Zubereitung

1. Die Bohnen abbrausen und in 1 l Wasser über Nacht einweichen. Am nächsten Tag die Bohnen abgießen, mit 1 l frischem Wasser zum Kochen bringen und 45 Minuten garen.

2. In der Zwischenzeit Gemüse und Äpfel schälen. Karotten und Pastinaken in Scheiben schneiden, Kartoffeln und Äpfel würfeln.

3. Die Zwiebeln sehr fein würfeln, in einem großen Topf im erhitzten Schmalz glasig schwitzen und die Brühe angießen. Speck, 2 TL Salz und vorbereitetes Gemüse dazugeben und 25 Minuten bei schwacher Hitze kochen lassen.

4. Den Speck herausnehmen, würfeln und zurück in die Brühe geben. Die Petersilie waschen, trocken tupfen, die Blättchen abzupfen und fein schneiden.

5. Den Eintopf mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken. Unmittelbar vor dem Servieren die Petersilie einrühren.

