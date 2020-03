Diese Menschen in Dortmund tragen Mundschutz und nehmen mit einem großem Stück Abstand zum Nächsten lange Wartezeiten in Kauf, weil sie unbedingt in diese Bäckerei wollen. Viele von ihnen wegen diesem Spezial-Marmorkuchen. Eine Klopapierrolle. Konditor und Erfinder dieser Kreation Tim Kortüm, testet sein Ergebnis: O-TON „Lecker, schmeckt sehr gut." Klein hatten sie mit dieser Sonderaktion angefangen, am Mittwoch mussten Kortüm und seine Mitarbeiter, wie sie selbst sagen, schon 300 Stück herstellen, um die Nachfrage zu bedienen. O-TON „Die Idee ist uns eigentlich gekommen, weil im Supermarkt gab es natürlich kein Klopapier mehr, und die Kunden haben sich im Laden dann darüber beschwert. Und dann haben wir mit einer Kundin darüber gesprochen und sind dann darauf gekommen, ok, wir müssen einfach Klopapier zum Essen machen. Und so ist die Idee dann eigentlich entstanden, und dann haben wir zum Spaß halt diese acht Stück gemacht, die waren dann aber ganz schnell weg, so system.scripts.dass wir dann gar nicht mehr nachkamen mit Neuen machen." Auch Amerikaner mit Mundschutz gibt es hier im Angebot. Der Bäcker wird kreativ, um sein Geschäft in der Coronakrise weiter anzukurbeln. O-TON „Wir kommen gar nicht hinterher, das alles zu backen. Also wir sind total begeistert, wir hatten auch erst ein bisschen Angst, dass einige vielleicht denken, ok, ist nicht so cool mit Corona und dann Klopapier. Aber die meisten finden es halt super, weil es ein bisschen Spaß in die Zeit bringt und ein bisschen humorvoll ist." Fertig gebacken, ab in die Ladentheke. Für 6,95 Euro bekommen die Kunden Klopapierrollen zum genießen. O-TON „Ja perfekt. Nach dem ganzen Corona, da braucht man was Süßes." O-TON „Wenn man jetzt in diesen Notzeiten versuchen muss, Nachfrage herzustellen, dann so. Das ist perfekt, sehr gut." Bäcker sind neben Supermärkten, Lebensmittelläden und Drogerien die Geschäfte, die in der Coronakrise noch geöffnet haben dürfen. Wie Kortüm sagt, fehlen ihm derzeit viele Aufträge, wie zum Beispiel Hochzeitstorten oder belegte Brötchen für Veranstaltungen. Mit dem Klopapier-Marmorkuchen kann er vielleicht wieder für etwas Entlastung sorgen.