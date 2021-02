Gute Laune Impfen - nach diesem Motto will die Konditorei Riedmair auch in Pandemie-Zeiten ein bisschen Faschingsstimmung verbreiten. Der Impfstoff besteht allerdings nicht aus mrna oder Vektor-Viren, sondern aus einer Zitronen-Ingwer-Mischung. Die kurbelt möglicherweise sogar das Immunsystem an. Bäcker Jürgen Wachter sagt: "In diesem Jahr, einem ganz besonderen Jahr, haben wir sogar eine Organisation gegründet, das RKI, das Riedmair Krapfen Institut, und unser Highlight zum Schluss ist dann unsere Schluckimpfung als Krapfen." Die Krapfen werden ab Rosenmontag verkauft, für drei Euro pro Stück. Zur Wirksamkeit der Impfung gibt es noch keine Untersuchungen. Es ist aber zu vermuten, dass sie zumindest für etwas gute Laune sorgt. Viele Kunden freuen sich über die kreative Idee. "Toll, ich bin begeistert, bin ganz positiv überrascht, finde ich super, eine gute Idee." "Total cool, schön wäre, wenn wir alle schon geimpft wären." Am Faschingsdienstag wollen die Riedmair-Bäcker an einigen Filialen Impfstationen aufmachen und einige Krapfen sogar gratis verteilen. Angst vor Nebenwirkungen muss übrigens niemand haben, solange man es nicht übertreibt mit der Schluckimpfung.