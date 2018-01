Normalerweise arbeiten in einem durchschnittlichen Cafe um die vier bis fünf Personen. In diesem Lokal in Tokio übernimmt ein Roboter den Barista-Job. Bestellt wird mit Hilfe eines QR-Codes. "Sawyer" kann bis zu fünf Tassen Kaffee auf einmal servieren. Der Roboter soll dazu beitragen, den Preis für eine Tasse Kaffee niedrig zu halten, sagt der Geschäftsführer des neu eröffneten Cafes Masataka Tamaki. "Indem wir das Café mit weniger Personal betreiben, können wir die Produktivität steigern und köstlichen Kaffee zu einem vernünftigen Preis anbieten." Rund 2,40 Euro kostet eine Tasse Kaffe. Für die Zubereitung braucht die Maschine etwa vier Minuten. Roboter statt Personal - das ist in Japan Trend. In der schnell alternden japanischen Gesellschaft herrscht Arbeitskräftemangel. So gibt es von "Henn-na", was auf Japanisch "Außergewöhnlich" heißt, bereits Roboter-Hotels. Hier helfen Maschinen, unter anderem die Gäste einzuchecken. Die Hotels in mehreren Städten sind bereits jetzt jeweils eine Touristenattraktion.