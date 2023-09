Was zwingt einen Mafiaboss zur Psychotherapie? Enten. Kein Witz, sondern der Beginn der Kult-Serie "The Sopranos". Das Bild von Tony Soprano, der mit Bademantel und Unterhose bekleidet im Pool steht, um sich mit "seinen" Enten zu unterhalten, ist legendär. Der Moment, in dem die jungen Enten das Fliegen lernen, Pool und Soprano verlassen, wird später eine Schlüsselszene markieren. Ihr Verschwinden löst bei Soprano eine Panikattacke aus, er wird bewusstlos und infolgedessen so depressiv, dass er sich in Therapie begeben muss. Ein No-Go für einen Mafiaboss, zu dessen Selbstverständnis es gehört, keine Schwächen zu haben und schon gar keine zu zeigen. Sein Kampf gegen die inneren Dämonen entwickelt sich zum Tanz am Abgrund.

"The Sopranos" zählt für viele zu den besten TV-Serien, die jemals entwickelt wurden – und Tony Soprano, gespielt von dem inzwischen verstorbenen James Gandolfini, wurde von den Fans auf den Heldensockel gehoben. Dort steht er nicht allein. Auch der auf Abwege geratene Anwalt Saul Goodman, verkörpert von Bob Odenkirks in "Better Call Saul", oder Kyle Maclachlan als FBI-Agent Dale Cooper in "Twin Peaks", gehören zu den Serienfiguren, die aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken sind – und sie alle haben einen Signature Drink. So wurde der "Absolut Truth", eine blaue Variante des Cosmopolitan, exklusiv für die Abschlussparty der – zumindest zu diesem Zeitpunkt – letzten Folge von "Akte X" kreiert. Und Marie Laveau (Angela Bassett) in "American Horror Story: Coven" stößt nach dem Sieg über die Hexenjäger mit ihrer Verbündeten mit einem "French 75" an.

Von Serien inspirierte Drinks zum Nachmixen

"Genau wie im Kino werden Cocktails auch in TV-Serien als Attribute eingesetzt, um etwas über eine Figur zu sagen, als ein subtiles Motiv, das auf das Gefühlsleben der Protagonisten hinweist", schreiben Will Francis und Stacey Mash in der Einleitung ihres neuen Buches "TV Cocktails". Dafür haben sie 60 von Fernsehserien inspirierte Drinks zusammengetragen. Manche werden in den Serien tatsächlich getrunken, andere sind mehr als "Hommage auf bestimmte TV-Serien oder -Figuren" zu verstehen. Drei der Rezepte stellen wir Ihnen in der Fotostrecke vor.

