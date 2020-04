Sehen Sie im Video, wie ein Berliner Wirt trotz Corona Umsatz mit seinem Biergarten macht.





Ein kühles Bier an einem sonnigen Tag. Normalerweise stehen sich die Menschen im "Loretta am Wannsee" dafür die Beine in den Bauch. Doch Biergärten dürfen nicht regulär öffnen, wegen der Coronavirus-Pandemie. Der Pächter Steffen Kirchner hat immerhin einen "To-Go"-Stand eingerichtet. Ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt er. "Wir haben normalerweise zur Zeit 40 bis 50 Mitarbeiter. Durch die Geschichte haben wir unsere 20 Festangestellte da, die wir im Wechsel arbeiten lassen, so dass sie über diese 60 Prozent vom Staat kommen, die an Kurzarbeitergeld gezahlt werden. Das müsste einfach aufgestockt werden. Das ist zu wenig. Wir sind in einer Branche, wo sehr, sehr geringe Gehälter gezahlt werden und das Trinkgeld abhängig ist. Das heißt wirklich richtig Geld. Und ich glaube, die Dramatik wird bei den Mitarbeitern jetzt erst bei der nächsten Lohnzahlung zum Ende April deutlich. Ich glaube, dann wird auch der letzte verstehen, wie schlecht es der Gastronomie gerade geht." Dabei könne man in der Außengastronomie wie seinem Biergarten teilweise besser Schutzmaßnahmen ergreifen als zum Beispiel in einem Park, sagt Kirchner, mit Einlasskontrollen und Vorkehrungen zum Abstand halten. Die Ansicht teilen auch seine Kunden. "Wir können die Außenbereiche von der Gastro öffnen und den Tischabstand genauso halten wie zum Beispiel der Friseur. Man sieht es doch. Die sind doch alle vernünftig die Leute. Alle stehen voneinander weg, trinken ihr Bier, essen ihre Bratwurst und verziehen sich wieder, nur um einfach mal nicht in ihrer Bude zu hocken oder nur mit ihren Familienmitgliedern auf Abstand an einem Tisch zu sitzen." "Wir sind ja da, ich sage mal relativ privilegiert. Wir können uns frei bewegen. Mein Vater ist derzeit in Spanien. Der kommt nicht mal vor die Tür. Demzufolge wird es wahrscheinlich so lange ausgehalten, wie es sein muss. Ich glaube jezt nicht, dass deswegen groß eine Revolution ausbricht, aber vielleicht täusche ich mich auch." Kirchner hofft, dass er die Terrassen am 11. Mai wieder aufmachen darf, unter Einhaltung jeglicher Maßnahmen und Standards, die kommen, versteht sich.