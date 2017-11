Weinberg um Weinberg kaufen chinesische Investoren die Châteaux im Bordeaux. Denn in Frankreich sinkt die Nachfrage nach Wein seit Langem kontinuierlich. In China gilt es als schick, sich mit Wein auszukennen. So müssen sich Weinbauern neue Märkte vor allem in Asien suchen. Die stern-Reportage aus Frankreichs Weinbaugebiet Bordeaux. Cheng-Chang Lu im Château Bel-Air kaufte Anfang des Jahres ein Weingut von 1627. Chinesische Neu-Gutsbesitzer werden in einem feierlichen Akt in die "Jurade" aufgenommen, die traditionsreiche Weinbruderschaft von St. Emilion. In einer Sommelier-Schule von Bordeaux lernen chinesische Studenten, Wein zu verkosten. Hu Tian überwacht persönlich seine erste Lese. Gearbeitet wird auch mit Erntemaschinen.