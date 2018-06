Der Dry Martini, also der trockene Martini, gehört zu den zehn meistverkauften Cocktails in der Barwelt. Seine Berühmtheit erlangt er bereits 1953 als James Bond in "Casino Royal" einen Martini bestellte.

Dabei muss man bei Martini unterscheiden: Es gibt den Martini-Cocktail, der besteht in der Regel aus Gin und Wermut, seltener aus Wodka(Wodkatini). Der Martini-Cocktail per se hat aber nichts mit der Wermut-Marke Martini zu tun. Bestellt also jemand einen Martini in der Bar, kann dies zu Verwirrungen führen: Wünscht der Kunde sich einen Martini-Cocktail oder einen Wermut der Marke Martini?

In der nächsten Stufe stellt sich die Frage, wie man den Martini denn gern hätte: gerührt oder geschüttelt. Und hier kommt der Lieblingsdrink von James Bond ins Spiel. Der Autor von "Casino Royal" und Schöpfer des coolen Geheimagenten James Bond war ein begnadeter Martinitrinker. Ian Fleming erlaubte sich daher einen Scherz in seinem Buch "Casino Royale", das 1953 erschien. Bond bestellte einen Drink, den der Barkepper nach folgendem Rezept zubereiten sollte: "Drei Maß Gordon's (Anm. d. Red.: Gin), ein Maß Wodka und ein halbes Maß Kina Lillet." Den wollte er geschüttelt und mit einer Scheibe Zitrone. Klingt eigentlich nicht verwerflich. Aber wer etwas Ahnung von Drinks hat, der weiß, dass hier alles schief gelaufen ist, was schief laufen konnte.

Der Dry Martini aber ist nicht der einzige Drink, der zu den 10 meistgetrunkenen Cocktails der Welt gehört. Es tummeln sich viele Klassiker unter den Top 10, wie "Drinks International" in einer Liste veröffentlicht hat. Die Betreiber der Website haben dazu 106 Bars weltweit zu den Präferenzen ihrer Kunden befragt. Herausgekommen sind folgende zehn mehr oder weniger klassische Cocktails.