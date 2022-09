Sehen Sie im Video: Fader Geschmack, schlechter Geruch: Werden angebrochene Wasserflaschen schlecht?





















Wasser kann nicht schlecht werden – das ist nur zum Tiel richtig.

Mineralwasser in verschlossenen Flaschen ist selbst nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums laut der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser noch hygienisch einwandfrei.

Insbesondere kohlensäurehaltiges Wasser ist nahezu unbegrenzt haltbar.

Angebrochene Flaschen aber scheinen nach einer Weile schlecht zu riechen und vor allem fade zu schmecken.

Flaschen, aus denen mit dem Mund getrunken wurde, haben gerade im Sommer die Angewohnheit unangenehm zu riechen.

Das liegt an Bakterien, die vom Mund in das Wasser gelangen und sich dort durch die Wärme schnell vermehren.

Eine Gesundheitsgefahr geht von ihnen aber nicht aus, da sich dieselben Bakterien ja eh im Mund befinden.

Teilt man aber die Flasche, können sich bestimmte Erreger übertragen.

Der fade Geschmack von angebrochenen Wasserflaschen entsteht aber auch, wenn nicht aus ihnen getrunken wurde.

Das wiederum liegt an einem chemischen Prozess.

In Wasser, das länger an der Luft steht, bildet sich Kohlensäure – in der Folge schmeckt das Wasser leicht sauer.

Insgesamt sollten angebrochene Flaschen kühl gelagert werden,

damit das Wasser seinen Geschmack behält und sich Bakterien nicht so schnell vermehren können.

Mehr