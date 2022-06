Japanische Botanicals treffen auf deutsches Handwerk: Felix Kaltenthaler erschafft in Rheinhessen mit deneine spannende Aromenwelt aus dem fernen Asien. In der neuesten Variante verschmelzen Aromen von Yuzu, Nashi-Birnen, Mikan-Mandarinen und Jasmin-Tee. Fast zu schade, um ihn bloß mit Tonic aufzufüllen. Wie wäre es mit einem japanisch inspirierten Martini? Der Name lehnt sich übrigens an die japanische Sage des jungen Momotarō an, der einem kinderlosen Paar aus einem Pfirsich geboren wurde.35 Euro für 0,7 Liter