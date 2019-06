Vor noch gar nicht allzu langer Zeit war Gin totgesagt. Doch die Spirituose erlebte ein Revival, das seinesgleichen sucht. Seit einigen Jahren boomt Gin, in Deutschland und im Rest der Welt. Unzählige Destillateure und Manufakturen versuchen etwas vom Kuchen abzubekommen - also brennen sie. Häufig mit lokalen Zutaten, sehr ausgefallenen Geschmäckern und abgefüllt in schick gestalteten Flaschen. Mittlerweile erscheinen im Wochentakt neue Marken und Sorten. Gin ist plötzlich in aller Munde.

Doch die riesige Auswahl kann schnell überfordern. Die stern-Redaktion wagt deshalb den großen Geschmackstest: Verkostet werden neben Klassikern auch interessante Neueinsteiger. Und um es vorwegzunehmen: Je mehr Tester, desto unterschiedlicher fallen die Urteile aus. Doch das ist das Gute am Gin: Egal ob man ihn blumig oder intensiv-würzig mag, im Tonic oder im Cocktail - für jeden ist etwas dabei. Ein Hinweis: Die Reihenfolge der gezeigten Gins entspricht keinem Ranking, sondern ist zufällig gewählt.

