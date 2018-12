Die richtige Temperatur ist ein wichtiges Kriterium für Lebensmittelkontrolleur Oliver Maier, der in Köln unter anderem die Qualität des Glühweins überprüft, der hier auf dem Weihnachtsmarkt angeboten wird. Auch der Alkoholgehalt und der Geschmack des weihnachtlichen Getränks werden geprüft. Doch auch wer gerade kein Labor zur Hand habe, könne leicht erkennen, wo das Bestellen höchstwahrscheinlich ungefährlich sei, sagt Maier: "Einfach schauen, wie sieht die Bude aus, macht die einen guten Eindruck, ist die sauber, ist alles vollgekleckert? Wie ist das Personal, wie sieht die Arbeitskleidung aus? Das sind schon Merkmale, an denen man eine gute Hygiene erkennen kann." Der Mix aus Wein, Gewürzen und Zucker enthält in der Regel zwischen 8,8 und 13,1 Prozent Alkohol. Ein generelles Rezept für Glühwein gibt es nicht, und so ist die Zubereitung des alkoholischen Heißgetränks auch nicht genormt. Der Glühwein-Trinker müsse wachsam sein, sagt Maier: "Ja, wie schmeckt der, ist der Geschmack vielleicht ein bisschen abgeändert, ungewöhnlich, nicht nur durch das Gewürz. Sondern ist halt ein Kochton da, ist eine Karamellnote da, die darauf hinweisen könnte, dass er zu warm ist." Auch beim Glühwein ist natürlich vieles Geschmacksache. Traditionell ist er rot. Aber auch weiße Glühweine sind stark im Kommen. Generell gilt aber: Zu viel Glühwein ist auf keinen Fall gut. Egal wie es um die Qualität steht.