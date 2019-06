Wenn Kaffeespezialitäten bei den großen Kaffeeketten angeboten werden, weiß man, dass ein Trend im Mainstream gelandet ist. So war es beispielsweise mit dem Cold Brew, ein kalt aufgebrühter Kaffee, der den Eiskaffee mit Unmengen von Schlagsahne und einer Kugel Vanilleeis revolutionierte. Oder dem Espresso Tonic, den es seit einigen Jahren in vielen deutschen Cafés gibt: Tonic Water auf Eis mit einem Schuss Espresso.

Jetzt wittert man bereits den nächsten Kaffee-Trend. Zumindest die "New York Times" ist sich darüber relativ sicher – und in den US-Filialen von Starbucks wurde sie bereits angeboten: die Horchata. Mit oder ohne Koffein.

Horchata: Lateinamerikas liebstes Getränk

Dabei handelt es sich um eines der beliebtesten Getränke ganz Lateinamerikas: Ein süßer nach Zimt schmeckender Drink auf Reisbasis. Dafür wird Reis in Wasser eingeweicht, durch ein Sieb gegossen, mit Zucker gesüßt und mit Zimt abgeschmeckt. Klingt eigentlich ganz simpel, ist es auch.

Und der Drink kommt genau zur rechten Zeit. Denn immer mehr Menschen - auch in Deutschland - greifen weniger zur herkömmlichen Kuhmilch und bevorzugen Pflanzenmilch. Das liegt unter anderem daran, dass sich der Lifestyle der Menschen ändert. Immer mehr ernähren sich vegan oder vegetarisch oder legen bewusst wert darauf, weniger Tierprodukte wie etwa Kuhmilch zu konsumieren.

Wo Nachfrage ist, gibt es natürlich auch ein Angebot. Deshalb reicht die Range der Milchalternativen von Soja- über Mandel- bis hin zur Hafermilch. (Lesen Sie hier mehr dazu, ob Pflanzenmilch wirklich eine alternative zu Kuhmilch ist.)

Die Horchata also schlägt genau in diese Kerbe. Auf Eiswürfeln und mit einem Schuss Espresso könnte sie zu dem Sommer-Drink werden. Noch haben wir die Horchata nicht in deutschen Cafés gesichtet, wer sie aber probieren möchte, macht sie einfach selbst.

Zutaten für Horchata (mit Espresso)

etwa 150 Gramm Langkornreis

500 ml heißes Wasser

1/2 – 1 Zimtstange

500 ml kaltes Wasser

40-50 g Vanillezucker

eine Prise Salz

Zimt zum Garnieren

einen Schuss Espresso

Eiswürfel





Zubereitung:

Reis, heißes Wasser und Zimstange in einen Topf geben und über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag den Reis und die Flüssigkeit (ohne die Zimtstange) in einen Mixer geben und pürieren. Danach durch ein Sieb oder Mulltuch filtern. Kalt stellen. Danach mit Eiswürfeln und einem Schuss Espresso servieren.

