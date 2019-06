Bislang galt die Faustregel: Eine Dosis von rund 400 Milligramm Kaffee pro Tag ist für einen gesunden Erwachsenen unbedenklich. Das entspricht etwa drei bis vier Tassen Filterkaffee. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit empfiehlt zudem, eine Einzeldosis Koffein von 200 Milligramm nicht zu überschreiten. Wer mehr konsumiert, riskiert Nebenwirkungen: Unruhe, Nervosität, Schlaflosigkeit, Übelkeit und auch Herzrasen zählen dazu. Das schwarze Heißgetränk soll außerdem schädlich für das Herz- und Kreislaufsystem sein.

Letzteres haben Wissenschaftler der "British Heart Foundation" (BHF) nun widerlegt. Sie sagen, bis zu 25 Tassen pro Tag seien völlig unschädlich fürs Herz. In vorherigen Studien wurde angenommen, dass Kaffee die Arterien verkalken lässt, Druck aufs Herz ausübt und das Risiko steigert, einen Herzinfarkt zu bekommen. Es wurde daher meist geraten, den Kaffeekonsum zu reduzieren.

25 Tassen Kaffee täglich? Kein Problem

Die neue Studie mit über 8000 Probanden gibt erstmals Entwarnung: Es mache keinen Unterschied, ob man eine Tasse Kaffee oder gleich 25 über den Tag verteilt zu sich nimmt. Für die Studie an der "Queen Mary Universität" in London wurden die Teilnehmer von den Experten in drei Gruppen unterteilt. Die erste trank weniger als eine Tasse Kaffee am Tag, die zweite zwischen einer und drei Tassen und die dritte Gruppe konsumierte mehr als fünf Tassen täglich. Einige in der dritten Gruppe nahmen sogar 25 Tassen Kaffee am Tag zu sich, der Durchschnitt lag aber bei um die fünf.

Die Wissenschaftler rund um Dr. Kenneth Fung von der Queen Mary Universität fanden dabei heraus, dass es keinen Unterschied für die Arterienverkalkung mache, wie viel Kaffee man konsumiert. Alle Teilnehmer mussten sich Herz-Scans unterziehen. In die Ergebnisse flossen außerdem Alter, Gewicht und Nikotin-Konsum mit ein. "Obwohl wir in dieser Studie keinen Kausalzusammenhang nachweisen können, zeigen unsere Untersuchungen, dass Kaffee nicht so schlecht für die Arterien ist, wie frühere Studien vermuten ließen", sagte Fung dem "Guardian".

Prof. Metin Avkiran, stellvertretender Ärztlicher Direktor am BHF, sagte dem "Guardian", die Studie schließe "eine der möglichen nachteiligen Auswirkungen von Kaffee auf unsere Arterien aus." Wer also viel Kaffee trinkt, muss sich zumindest um seine Arterien keine Sorgen machen.

Quelle: "Guardian", "BHF"