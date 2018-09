Anfangs war es nur ein Experiment, nun hat das Konzept Schule gemacht und wird von Weinliebhabern rund um den Globus mit großer Aufmerksamkeit beobachtet. Weinproduzent Ivo Segovic lagert seine Weine nämlich auf dem Meeresgrund der Adria nördlich von Dubrovnik: "2009 haben mein Partner Edi Bajurin und ich bereits angefangen, Wein unter Wasser zu lagern. Wir bringen ihn in eine Tiefe von 20 Metern. In der Bucht von Mali Ston haben wir in dieser Tiefe ganzjährig eine Temperatur von 15 Grad Celsius. Und das ist perfekt für das Lagern von Rotwein." Neben der gleichbleibenden Temperatur ist auch die Abwesenheit von Sauerstoff und Sonnenlicht ein großer Pluspunkt. Sommelier Darko Dabic mit seinem Vergleich dieses edlen Tropfens, der ein mal in einer Amphore am Meeresgrund gelagert wurde und einmal traditionell an Land: "Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Weinen besteht eigentlich nur darin, dass der in der Amphore ein wenig glatter und runder im Geschmack ist. Aber ansonsten sind sie sich ziemlich ähnlich." Dieses Lagerungs-Konzept macht also Sinn. Und für anstehende Degustationen dürfen sich die Kunden und Gäste gerne auch mal selber per Tauchgang auf dem Meeresgrund ihre ganz eigene Flasche aussuchen.